USA's centralbank hæver renten for første gang siden 2018

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, har onsdag som ventet hævet sin rente for første gang siden 2018.

Det meddeler centralbanken, der også bare går under navnet Fed.

Renten er onsdag hævet med 0,25 procentpoint fra 0,25 til 0,50 procent.

Centralbanken varsler ligeledes yderligere seks rentestigninger i løbet af det kommende år. Det skriver The New York Times.

Rentestigningen er offentliggjort efter to dages rentemøde.

Den kommer, på et tidspunkt hvor inflationen i USA er på 7,9 procent. Det er den højeste inflation, som amerikanerne har oplevet siden 1982.

Rentestigningen skal være med til at bekæmpe prisstigningerne. Det forklarer Kristian Skriver, der er seniorøkonom i Dansk Erhverv.

- Forhåbningen er, at denne og de kommende renteforhøjelser vil lægge en dæmper på de høje prisstigninger, som amerikanerne oplever i øjeblikket.

- Det er helt afgørende, at den amerikanske centralbank får tøjlet den meget høje inflation, fordi den høje inflation udhuler de amerikanske forbrugeres købekraft, siger Kristian Skriver i pressemeddelelsen.

Inflation er et udtryk for udviklingen i priserne over tid. Når inflationen stiger, får forbrugerne mindre for de samme penge. Man vil dog gerne have en lille, stabil inflation i økonomien, fordi det holder gang i forbruget.

Federal Reserve er den amerikanske centralbank.

Den styrer USA's rente og bestemmer, om der skal sendes flere penge ud i systemet, eller om der skal trækkes penge ud af det.

Fed har muligheden for at skabe flere dollar, hvis den ser behov.

Den styres af et råd og en formand, der udpeges af den siddende præsident og skal godkendes af Senatet. FED arbejder for at opnå opsatte mål for inflation, beskæftigelse og sikre stabilitet i den amerikanske økonomi.