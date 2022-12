USA's finansminister forventer lavere inflation næste år

Den amerikanske finansminister, Janet Yellen, forudser søndag en betydelig reduktion i den amerikanske inflation i 2023.

Det siger hun i et interview i programmet '60 Minutes' på tv-kanalen CBS.

- Jeg mener, at I i slutningen af næste år vil se meget lavere inflation, hvis der ikke kommer et uventet chok, siger hun.

Finansministeren, der tidligere har været direktør for den amerikanske centralbank, bliver også spurgt til, hvor stor risiko der er for økonomisk recession i USA.

- Der er en risiko for recession. Men det er helt sikkert ikke - efter min opfattelse - noget, der er nødvendigt for at bringe inflationen ned.

Meldingerne fra Yellen kommer, få dage inden centralbanken ventes at sænke farten på de rentestigninger, der har været i løbet af året.

Onsdag kommer rentemeddelelsen fra centralbanken.

Aktie-eksperten Lau Svenssen fortæller, hvilke brancher og aktier man skal vælge for at tjene penge på investering Ekspert: Sådan bliver du rig på kriserne

Annonce:

Jerome Powell, der nu er direktør i den amerikanske centralbank, har signaleret, at rentestigningen denne gang bliver mindre end tidligere i år.

Det ventes, at renten stiger med 0,5 procentpoint. Dette år er renten fire gange steget med 0,75 procentpoint.

I interviewet siger finansministeren også, at den økonomiske vækst har sat tempoet ned, at inflationen er lettet, og at hun fortsat er optimistisk, hvorvidt det amerikanske arbejdsmarked forbliver sundt.

Hun siger også, at hun håber, at den kraftige stigning i inflationen bliver kortvarig.

Ifølge hende har den amerikanske regering lært meget om behovet for at begrænse inflationen efter voldsomme prisstigninger i 1970'erne.

Forsendelsesomkostningerne er faldet, og de store forsinkelser på forsendelser, der har været, er også blevet bedre, lyder det fra finansministeren.

Desuden er prisen på benzin på tankstationer også faldet.

- Jeg tror, at vi kommer til at se en substantiel reduktion i inflationen i løbet af det kommende år, siger hun.