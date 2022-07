USA's økonomi skrumper igen

Den amerikanske økonomi er officielt i såkaldt teknisk recession, efter at den er faldet to kvartaler i træk.

Det viser dugfriske tal fra USA torsdag eftermiddag.

Landets bruttonationalprodukt (bnp) er i andet kvartal faldet med 0,9 procent. I årets første kvartal faldt det 1,6 procent.

En recession betegner en periode med økonomisk tilbagegang. Det kan blandt andet indebære stigende arbejdsløshed og faldende boligpriser.

Der er ingen tvivl om, at det fremover ser mere svært ud for amerikansk økonomi, skriver Søren Kristensen, der er cheføkonom i Sydbank, i en kommentar.

- Det er overraskende og bør give anledning til panderynker. Både i USA, men også herhjemme, hvor det langtfra er godt nyt, at amerikansk økonomi ikke er i topform.

- Den tårnhøje inflation og de stigende renter gør også ondt på amerikanerne, skriver han.

Derfor er der en betydelig risiko for, at amerikansk økonomi også kan ende med at gå fra en teknisk recession til en reel recession, vurderer han.

- Det er heldigvis langtfra sikkert, at vi ender der, men mange af signalerne er der, og det lægger nu helt fast, at det seneste års triumftog for økonomien er ved vejs ende.