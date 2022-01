USA's rekordlave rente ser ud til at synge på sidste vers

Den rekordlave rente i USA synger på sidste vers. Det konkluderer flere økonomer, efter at der onsdag har været møde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve (Fed).

Ved mødet er den rekordlave rente godt nok blevet fastholdt. Men det peger meget kraftigt på en renteforhøjelse til marts, når der igen er møde i Federal Reserve, lyder dommen.

- Vi rykker tættere og tættere på. Meddelelsen fra Fed indikerer tydeligt, at allerede i marts bliver renten i USA sat op, skriver Sydbanks cheføkonom, Søren Kristensen, i en kommentar.

Renten har ligget i det nuværende leje og været rekordlav siden marts 2020. Her blev den sænket for at støtte økonomien mod de tilbageslag, som coronavirus kunne give.

Ifølge Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit, vil kun 'et uventet chok af betydning' forhindre, at renten hæves til marts.

- Det er særligt den fremskredne genopretning, den tårnhøje inflation, det tiltagende pres på lønninger og den akutte mangel på arbejdskraft, der får centralbanken til at signalere renteforhøjelser, skriver han i en kommentar.

Særligt i USA er inflationen steget mere end ventet. I december var den på det højeste niveau siden 1982.

Inflationen er et udtryk for udviklingen i priserne over tid, og i december var de syv procent højere i USA end et år før.

Det er blandt andet forstyrrelser i forsyningskæderne, som har betydet, at priserne er steget.

Federal Reserve står ifølge Mikael Olai Milhøj, chefanalytiker i Danske Bank, i en helt anden situation end ventet sidste år.

Her var meldingen, at en strammere pengepolitik ikke var noget, man var begyndt at tænke på. Men det har virkeligheden overhalet.

- Årsagen er, at økonomien er kommet sig hurtigt efter coronakrisen, hvilket har medført et stramt arbejdsmarked og en høj inflation, skriver han i en kommentar.

Federal Reserve styrer USA's rente og bestemmer, om der skal sendes flere penge ud i systemet, eller om der skal trækkes penge ud af det. Den skal sikre stabilitet i økonomien.