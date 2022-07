USA's Senat vil undersøge om TikTok deler brugerdata med Kina

Der har længe været beskyldninger mod det utroligt populære sociale medie TikTok om, at mediets moderselskab, Bytedance, deler brugerdate med den kinesiske regering.

Det vil et udvalg i det ene amerikanske kammer af Kongressen, Senatet, nu have undersøgt.

Udvalget, som beskæftiger sig med efterretninger, har bedt den amerikanske forbrugerstyrelse, som typisk omtales som FTC, om at se på sagen.

TikTok er ejet af selskabet Bytedance. Det er et kinesisk selskab med hovedsæde i Beijing, som er Kinas hovedstad.

Det er velkendt, at TikTok indsamler store mængder data om dets brugere, men Bytedance har altid fastholdt, at amerikanske brugerdata bliver lagret på servere i USA og ikke delt med den kinesiske regering.

Men den køber Senatets Efterretningsudvalg ikke. Det fremgår af udvalgets brev til FTC.

- Vi skriver vedrørende offentlige beretninger om, at individer i Den Kinesiske Folkerepublik har fået adgang til data om amerikanske brugere, som står i modsætning til offentlige udsagn, skriver udvalgets formand Lina Khan.

TikTok har afvist anklagen ad flere omgange. Senest i en kommentar til det franske nyhedsbureau AFP.

- Vi har talt åbent om vores arbejde med at begrænse adgangen til brugerdata på tværs af regioner, og i vores brev til senatorerne i sidste uge var vi meget klare i spyttet om vores proces med at begrænse adgangen i endnu højere grad gennem vores arbejde med Oracle (softwarevirksomhed, som TikTok lejer amerikanske servere ved, red.), siger en talsmand for TikTok.

- Som vi gentagne gange har sagt før, har TikTok aldrig delt amerikanske brugerdata med den kinesiske regering, ligesom at vi heller ikke ville gøre det, hvis den bad om det.