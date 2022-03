USA's vigtige kongetal overstiger forventningerne i februar

Der blev i februar skabt 678.000 nye job i USA uden for landbruget.

Det viser det såkaldte kongetal, der udgives en gang om måneden.

Tallet var væsentligt højere end forventet. Den fælles forventning fra økonomerne var, at der ville blive skabt 423.000 nye job.

- Kongetallet viser et stærkt arbejdsmarked, som er under pres, siger Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri.

Han tilføjer:

- Kongetallet viser, at arbejdsmarkedet i USA er i topform. Jobvæksten har over det seneste år i gennemsnit ligget på mere end 560.000 nye job om måneden, og ledigheden er igen tæt på samme lave niveau som før corona.

Han tilføjer, at ledigheden er lav, lønningerne stiger med lidt over fem procent, og antallet af ledige job ligger på et rekordhøjt niveau.

I Dansk Erhverv er der stor glæde over fredagens kongetal. Seniorøkonom Kristian Skriver kalder det en 'fremragende jobrapport'.

- Det er en meget flot jobrapport, der er markant bedre end ventet. Den fremragende jobrapport understreger, at det amerikanske arbejdsmarked er bomstærkt, siger han i en pressemeddelelse.

- Dalende smittespredning i februar har blandt andet øget ansættelserne i de kontaktintensive serviceerhverv, hvor efterspørgslen de seneste måneder har været drænet af høj smitte, lyder det fra Kristian Skriver.

Helge Pedersen, der er cheføkonom i Nordea, kalder fredagens tal for 'en super stærk arbejdsmarkedsrapport'.

Kongetallet betragtes som en strømpil for verdensøkonomien, og derfor får tallet stor opmærksomhed blandt økonomer.

Går det godt hos amerikanerne, er det godt nyt for Europa. Det er dermed også godt for Danmark, der har en lang række virksomheder, som lever af at sælge varer og tjenesteydelser til amerikanerne.

Kongetallet beskriver hvor mange nye job - uden for landbruget - der blev skabt i USA i den foregående måned.