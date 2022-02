Usikker fremtid for Carlsberg efter solidt 2021

Efter en fremgang i omsætningen i 2021 varsler Carlsberg et usikkert år i 2022 præget af covid-19 og stigende råvareomkostninger. Det fremgår af regnskabet.

Godt hjulpet af stigende volumener kan Carlsberg for 2021 notere sig en omsætning på 66,6 milliarder kroner - en stigning fra 2020 på omkring otte milliarder. Og et nettoresultat på otte milliarder kroner.

- 2022 bliver endnu et udfordrende år. Covid-19 forventes stadig at påvirke vores markeder i forskellig grad.

- Samtidigt vil vores forretning bliver påvirket af markante stigninger i råvareomkostningerne, hvilket vi vil imødegå ved at tjene mere per solgt hektoliter og et fortsat skarpt fokus på omkostninger, skriver Carlsberg.

De stigende råvarepriser begyndte ifølge regnskabet allerede i andet halvår af 2021, hvor alt fra ingredienser, emballagematerialer og energi begyndte at stige.

At hæve prisen - og dermed indtjeningen per solgt liter - kan have en effekt på forbruget, skriver bryggeriet. Derfor stiller bryggeriet sine investorer en vækst i driftsresultatet i udsigt på nul til syv procent.

Set på 2021 samlet er bryggeriets direktør, Cees 't Hart, dog svært tilfreds.

- Selv om vores forretning blev ramt mærkbart af covid-19 leverede vi en stærk vækst i både salg og resultat. Vores resultater er pænt over niveauerne fra før pandemien, skriver han i regnskabet.

Salget er da også steget. I 2021 solgte Carlsberg via sine kendte mærker som 1664, Grimbergen og mange flere 119,6 millioner hektoliter øl, svarende til 119,600 millioner liter.

- Væksten i kerneprodukterne skete mest i markeder som Kina, Indien og det sydøstlige Europa som Italien, Grækenland, Serbien og Kroatien.

- Den var drevet inden for lokale brands og god vækst for internationale brands som Tuborg og Carlsberg, der voksede med henholdsvis 17 og fem procent, skriver Carlsberg.