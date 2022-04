Utraditionelt: Ecco udskyder regnskab

Ecco har været i strid modvind, efter de offentliggjorde, at de ikke havde i sinde at stoppe deres forretninger i Rusland. Nu har skokoncernen udskudt offentliggørelsen af sit regnskab.

Det skriver Børsen.

Onsdag klokken 09 skulle Ecco efter planen offentliggøre sit regnskab på koncernens hjemmeside, men skogigantens presseafdeling oplyser til Børsen, at regnskabet først offentliggøres efter virksomhedens generalforsamling i slutningen af maj.

Det er opsigtsvækkende og utraditionelt, da Ecco under normale omstændigheder fremlægger sine resultater i midten af marts og april, hvilket indtil for nyligt også var skabelonen de ville følge.

Virksomheden har ikke ønsket at uddybe, hvorfor de udskyder deres regnskaber, men det kommer midt i kølvandet i de russiske dilemma, som skokæmpen befinder sig i, hvor de er blevet kritiseret i brede vendinger for at opretholde driften i Rusland.

Lukker i

Eccos topchef, Panos Mytaros, har tidligere udtalt, at driften opretholdes af hensyn til koncernens ansatte. Sidenhen har ledelsen lukket i som en østers, efter de ufortrødent har fortsat driften i Rusland.

Ledelsen har ligeledes gjort det klart over for Børsen, at de ikke har sinde at stille op til interview, når regnskabet efter den nye plan falder i slutningen af maj.

'Til din orientering stiller vores ledelse ikke op til interview med pressen, men vi lægger en regnskabsmeddelelse på vores hjemmeside', skrev skogiganten til avisen i et skriftligt svar.

Selskabet har over 250 butikker og 1800 ansatte i Rusland. Ecco har været aktive i Rusland siden 1993. Det russiske marked stod for 1,3 mia. kr. af selskabets omsætning. Ecco omsatte i alt for 8,2 mia. kr. i 2020.

Ecco er ejet af familien Toosbuy Kasprzak. Virksomheden har hovedsæde i Bredebro og Tønder. - Ekstra Bladet giver dig her et indblik i, hvor rige de er.