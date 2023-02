Utryghed ramte dildo-salget

Inflation, krisestemning og ikke mindst de første privatøkonomiske kæberaslere fra elpriser og varmeregninger ramte onlinesexshoppen Sinful hårdt i den sidste del af 2022. Det i en grad, hvor hvor salget faldt for første gang i årevis.

Det skriver Jyllands-Postens digitale erhvervsmedie Finans, der har talt med selskabets administrerende direktør, Søren Gundtoft Johansen.

- Der var ikke plads til forkælelse og plads til kærlighed. Det var særligt vores højere prispunkter og vores bokssæt. Lige så snart man skulle over et vist beløb, så begyndte det at blive svært, siger han.

Uvant fald

Sparsommeligheden hos forbrugerne førte til et uvant salgsdyk for Sinful, der siden sin start i 2008 er vokset og vokset. Siden 2018 er salget mere end fordoblet.

Annonce:

Men mens coronaen altså ikke stoppede den udvikling gjorde inflationen det. Stigende renter og stigende elpriser sendte i den sidste del af 2022 forbrugernes humør i kulkælderen.

Både den samlede forbrugertillid og forbrugernes villighed til at 'anskaffe større forbrugsgoder' ramte lavpunkter, der undergik selv de helt triste slutfirsere, hvor kartoffelkur, kolde vintre og dyr petroluem holdt humøret i bund.

- Det virker lidt som om at frygten for høje elregninger har sat sig. Folk har følt, at de skulle lægge til side, siger Søren Gundtoft Johansen til Finans.

Han fortæller dog, at der allerede er bedring at spore i viljen til at bruge spareskillingerne på sexlegetøj. Og sinful forventer at vokse igen i 2023.