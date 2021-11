Vaccine-chef får kæmpe bonus

Bavarian Nordic, der er ved at udvikle en coronavaccine, har givet sin topchef Paul Chaplin en millionbonus for at holde ham i virksomheden.

Der er tale om en kontant bonus svarende til et års løn, som bliver udbetalt i 2024.

Derudover får han en bonus på et års løn i aktieprogrammer - blandt andet i form af warrants, som giver mulighed for at købe aktier i Bavarian Nordic i fremtiden til en fast pris.

Begrundelsen er, at der under corona er stor efterspørgsel på direktører med erfaring med vacciner. Det oplyser Bavarian Nordic i sit regnskab for tredje kvartal.

Bavarian Nordic oplyser, at bonussen vil svare til lønnen i 2021, men det oplyses ikke, hvor mange penge der er tale om.

I 2020 fik Paul Chaplin en fast løn på 5,2 millioner kroner og fik derudover yderligere goder på knap 600.000 koner.

Derudover fik han yderligere 8,1 million kroner i form af forskellige bonusser og aktieprogrammer. Den samlede betaling løb op i 13,9 millioner kroner.

Paul Chaplin er britisk statsborger og har været hos Bavarian Nordic siden 1999. Han har været direktør siden 2014.

Bavarian Nordic er i øjeblikket i gang med at teste sin coronavaccine i et fase 2-forsøg med mennesker. Den bliver testet som boostervaccine - altså typisk tredje stik. De første resultater ventes i december.

Sideløbende forbereder Bavarian Nordic et fase 3-forsøg, der er det sidste inden en eventuel godkendelse, som kan komme i 2022 eller starten af 2023, hvis det forløber som planlagt.

Bavarian Nordic fik i september en aftale på plads med den danske regering, der støtter udviklingen af vaccinen med 800 millioner kroner.

Det er penge, som skal betales tilbage, hvis vaccinen bliver godkendt. Tilbagebetalingen kan være i form af vacciner.