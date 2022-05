Væk med mundbind i lufthavne

Det vil snart ikke længere være en anbefaling fra EU's side, at der bruges mundbind i europæiske lufthavne og fly.

Det fremgår onsdag af en pressemeddelelse fra Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (Easa), der hører under EU.

Anbefalingen fjernes fra mandag den 16. maj, lyder det.

- Fra næste uge vil det ikke længere være obligatorisk at bruge mundbind på alle flyrejser. Det følger udviklingen i restriktionerne hos nationale myndigheder på tværs af Europa, siger Easa-chef Patrick Ky.

- For passagerer og besætningsmedlemmer er det her et stort skridt imod en normalisering af flyrejser, lyder det i en udtalelse.

Lande, lufthavne og luftfartsselskaber kan stadig selv beslutte at indføre krav om, at passagererne skal bære mundbind.

Det vil blandt andet være tilfældet i Europas mest folkerige land, Tyskland.

- Vi beholder kravet om at bruge mundbind på alle indenrigsflyvninger og på alle fly, der letter fra eller lander i Tyskland, siger Hanno Kautz, der er talsmand for det tyske sundhedsministerium.

Danmark fjernede kravet om mundbind i danske lufthavne i marts i år.

Dog har der stadig været krav om brug af mundbind hos nogle luftfartsselskaber og i en række europæiske lufthavne.

Easa opfordrer fortsat til, at folk holder en vis afstand til hinanden i lufthavnen, men at lufthavnene samtidig skal have en 'pragmatisk tilgang'.

Det vil eksempelvis sige ikke, at lufthavnene ikke bør indføre afstandskrav, der risikerer at skabe kødannelse andre steder i lufthavnen.

Easa opfordrer også passagerer med svagt helbred til at 'fortsætte med at bruge mundbind, uanset hvad reglerne er'.

Coronapandemien og dens mange medfølgende restriktioner har ramt luftfartstrafikken hårdt. Dog forventer flybranchen denne sommer at vende tilbage til et niveau, der minder om tiden før coronakrisen.