Væksten i dansk økonomi skønnes lavere end hidtil antaget

Den danske økonomi er vokset i tredje kvartal. Men væksten ser ud til at være mindre, end Danmarks Statistik tidligere har antaget.

Det fremgår af statistikbankens seneste skøn for økonomien i tredje kvartal.

Tidligere i november estimerede Danmarks Statistik, at økonomien var vokset med 2,0 procent i kvartalet.

Men nu skønnes væksten at ende på 0,9 procent - altså mindre end det halve.

På trods af det reducerede vækstskøn mener finansminister Nicolai Wammen (S), at det 'stadig går rigtig godt for dansk økonomi'.

- Ser vi på det samlede billede af dansk økonomi, så er vi rent ud sagt kommet flyvende ud af krisen.

- Bnp steg igen pænt i tredje kvartal, beskæftigelsen er den højeste nogensinde, og ledigheden er den laveste i 12 år, siger Wammen i en skriftlig kommentar.

Han tilføjer, at selv om smitten er blusset op igen, så er der gode muligheder for, at fremgangen kan fortsætte.

I Dansk Erhverv mener Tore Stramer, der er cheføkonom, at nedjusteringen fra Danmarks Statistik er 'ekstraordinær'.

- Selv om det tidligere høje tal for bnp-væksten i tredje kvartal næsten var for godt til at være sandt, så er det en ekstraordinært stor nedrevision, Danmarks Statistik har præsenteret her til morgen, skriver han i en kommentar.

Det er særligt nye, lavere skøn for produktion og forbrug i de tjenesteydende erhverv, der har udløst nedjusteringen fra Danmarks Statistik.

For andet kvartal har statistikbanken desuden nedjusteret skønnet for væksten til 2,2 procent fra tidligere 2,8 procent.

Danmarks Statistik forklarer, at det er ekstra svært under coronapandemien at estimere den økonomiske vækst.

Det skyldes især, at kilder og metoder er mere usikre end normalt.

- Det er derfor vanskeligere end vanligt at opstille et robust helhedsbillede af økonomien, skriver Danmarks Statistik.