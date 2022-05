Vanvittigt: Snap-aktien dykker 39 procent

Tirsdag styrtdykker virksomheden Snap, som står bag det sociale medie Snapchat, på aktiemarkedet.

Hele 39 procent er selskabet faldet med, siden det amerikanske marked åbnede.

Dykket kommer i kølvandet på, at direktør Evan Spiegel i en meddelelse til selskabets investorer advarede om, at Snap ikke kommer til at nå sine mål for omsætning.

Selskabet vil ligeledes ansætte færre resten af året, fordi der skal spares. Det skriver flere medier, herunder CNBC.

Flere selskaber falder

Den dårlige nyhed fra Snap har trukket andre teknologi-selskaber med ned.

Meta, der står bag Facebook og Instagram, har således i skrivende stund tabt knapt ti procent, mens Alphabet, som står bag Google, er nede med 7,3 procent.

Det sociale medie Twitter har tabt tabt tre procent.

Det teknologi-tunge indeks Nasdaq er også nede med over tre procent.

