Var milliarder værd: Medie tæt på konkurs

I sidste uge kunne Vice meddele, at man ville fyre ansatte verden over. Om få uger kan hele mediet være ved at lukke helt

Engang var Vice en lysende stjerne på mediehimlen.

Nu er det digitale medie tæt på konkurs.

Det skriver avisen The New York Times, der citerer flere anonyme kilder tæt på virksomheden.

Mediet er i dialog med fem mulige købere, der er interesserede i at overtage virksomheden, men ifølge kilderne er det nærmest tæt på umuligt, at et køb kommer til at gå igennem.

I stedet vurderer kilderne, at der kun vil gå et par uger, før konkursen er en realitet, skriver avisen.

Stor succes

Vice startede som et punkmagasin i Montreal, Canada, for over 20 år siden. På få år lykkedes det at skabe succes med at ramme den yngre målgruppe, som mange etablerede medier i årevis har kæmpet for at få fat i.

Mediet voksede med rekordfart og åbnede redaktioner over hele verden, et filmstudie og reklamebureau og havde sit eget show på streamingtjenesten HBO.

Da det var på sit højeste, havde det omkring 3000 ansatte.

Fyringsrunde i gang

Efter at have investeret flere hundrede millioner dollars i Vice overvejede Disney at købe mediet for over 3 milliarder dollars tilbage i 2015, skriver New York Times.

Få år senere, i 2017, blev mediet vurderet til at være 5,7 milliarder dollars værd. Det svarer til knap 40 milliarder kroner. I dag ser det helt anderledes ud.

I sidste uge kunne Vice meddele, at man ville lukke Vice World News, der ellers har været en succes og vundet flere priser for journalistik fra konfliktområder og krigszoner.

Om få uger kan hele mediet være ved at lukke.