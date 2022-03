Vartegn dumpet: Skal forstærkes

Prestigebyggeriet Bølgen i Vejle skal forstærkes for at kunne erklæres lovlig. Den endelige plan for det er på plads, oplyser Vejle Kommune

Entreprenøren Bach Gruppen valgte for år tilbage at opføre det ikoniske byggeri Bølgen i Vejle på en anden måde, end det var godkendt i byggetilladelsen.

Undersøgelser af byggeriet konkluderer imidlertid, at Bach Gruppens ændrede byggemetode ikke lever op til kravene og dermed er ulovlig.

- Undersøgelserne, som Bach Gruppens rådgiver Sweco har lavet, har gjort det klart, at det er nødvendigt at forstærke Bølgen, hvis den skal leve op til kravene.

- Problematikken er ikke bygningens sikkerhed som sådan, men det vurderes, at der ved ekstreme situationer som meget kraftig blæst kan opstå svingninger i ejendommen, der overstiger det tilladte. Og dermed var det ikke i orden, siger Lars Buksti, chef for Plan, Byg og Miljø i Vejle Kommune.

Man vil nu stive bølgerne af ved at montere store stålplader inden i og uden på elevatorskaktene.

Plan på plads

Det var TV 2, der kunne fortælle, at Bach Gruppen havde ændret måden at bygge på uden at orientere kommunen, hvilket fik kommunen til at forlange undersøgelser af vartegnet.

Bach Gruppen, der har en af Danmarks rigeste mænd, Finn Bach, i spidsen, var i forvejen midt i en voldsom krise, da det var kommet frem, at der var foregået groft fusk med betonen ved opførslen af selskabets højhus Njals Tårn i København.

Undersøgelserne af betonen brugt til byggeriet i Vejle har dog ikke fundet nogen problemer med kvaliteten.

Er klar

Bach Gruppens rådgiver indsendte i november et forslag til forstærkning af Bølgen i Vejle, og det er nu klart, at forstærkningen af byggeriet vil blive udført som foreslået.

- Der ligger et forstærkningsprojekt klar, og Bach Gruppen ved, hvordan det skal udføres. Men der er opstået nogle uklarheder i forhold til lovgivningen på området, og derfor afventer vi nu ny lovgivning fra Transport- og Boligministeriet, før projektet kan komme videre, siger Lars Buksti.