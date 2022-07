Ventet aftale om ukrainsk korneksport kan presse priserne nedad

Den kornaftale, som Rusland og Ukraine ventes at underskrive fredag, vil have stor betydning for det samlede kornmarked globalt.

Og det bør presse priserne på kornprodukter nedad. Det vurderer Leif Nielsen, branchedirektør ved DI Fødevarer.

Aftalen vil åbne for, at der igen kan eksporteres korn fra ukrainske havne ved Sortehavet.

Men effekten på priserne vil afhænge meget af, hvor meget korn der reelt slipper ud, påpeger Leif Nielsen.

- Fem millioner ekstra ton vil ikke have den store betydning, men hvis der kommer fuld gang i eksporten, så betyder det en hel del, og så begynder det at kunne presse priserne ned, siger han.

Han bemærker, at det er svært at sige, hvornår det eventuelt vil kunne mærkes hos de danske forbrugere. Det afhænger af mange forskellige forhold.

Aftalen mellem Ukraine og Rusland er udarbejdet af FN og ventes at blive underskrevet 15.30 fredag.

Både Rusland og Ukraine er blandt verdens vigtigste korneksportører, og priserne på fødevarer er steget drastisk efter russernes invasion af nabolandet.

En række lande, som er stærkt afhængige af ukrainsk korn, er truet af sultkatastrofer og hungersnød.

Rusland har blokeret alle ukrainske havnebyer. Der ligger op mod 25 millioner ton korn på lagre i Ukraine og venter på at blive sendt ud på verdensmarkedet.

- Det er et kæmpe problem, at det ikke er kommet ud. Alene af den grund at der ikke er plads til den nye høst, som er på vej til at blive høstet i de her uger. Så det er meget vigtigt.

- Og det er meget vigtigt, at det går relativt stærkt med at få flyttet den mængde korn ud. Samlet set vil det lægge et pres på prisen i nedadgående retning, når udbuddet stiger på verdensmarkedet, siger Leif Nielsen.

Ukraine eksporterer også afgrøder som raps, solsikker og sojabønner.

Før krigen var Ukraine den største producent af solsikkeolie, den fjerdestørste eksportør af majs og på vej til at blive den tredjestørste eksportør af hvede.

Sidste sæson slog Ukraine sin egen rekord, da der blev høstet 106 millioner ton korn.