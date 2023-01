Verdensbanken halverer sin prognose for global vækst

Den globale økonomi kommer til at tage imod slag i 2023.

Det vurderer Verdensbanken, som i en ny rapport advarer mod risikoen for endnu en global recession.

I rapporten, under navnet Global Economic Prospect, sænker Verdensbanken sine forventninger til den globale vækst for 2023 fra 3 procent til 1,7 procent.

Til sammenligning estimerer Verdensbanken, at den globale økonomi oplevede en vækst på 2,9 procent i 2022.

Den nye prognose kommer som følge af høj inflation, stigende renter, færre investeringer og Ruslands invasion af Ukraine.

Mere af den slags - eller en yderligere forværring af de geopolitiske forhold - kan samtidig ifølge Verdensbanken kaste den globale økonomi ind i en ny recession.

Det vil i så fald være første gang i mere end 80 år, at to globale recessioner er sket inden for det samme årti.

For blot et halvt år siden forventede Verdensbanken, at den globale økonomi ville vokse med tre procent i 2023.

Den globale økonomis vokseværk forventes dog igen at tage til i 2024 med en vækst på 2,7 procent.

Men især udviklingslande vil inden da blive ramt at det forværrede udsyn.

- Udviklingslande står over for en årrække med langsom vækst som følge af store gældsforpligtelser og svage investeringer, siger Verdensbankens præsident, David Malpass, i en pressemeddelelse.

For verdens største økonomi, USA, forventer Verdensbanken vækst i 2023 på 0,5 procent. Det er 1,9 procentpoint lavere end den tidligere prognose.

Verdensbanken forventer på samme tid nulvækst i euroområdet. Det tidligere estimat lød på en vækst på 1,9 procent.

Ser man på avancerede økonomier over et bredt spektrum, er forventningen, at væksten ender på 0,5 procent i 2023 sammenlignet med 2,5 procent i 2022.

En opbremsning af den størrelse har ifølge Verdensbanken tidligere varslet en global recession.