Vestas ender med underskud for første gang i ti år

For første gang siden 2013 ender den danske vindmølleproducent Vestas med underskud.

Selskabet har i løbet af sidste år været udfordret af stigende udgifter til energi og råvarer samt høj inflation og ender med et underskud på knap 12 milliarder kroner for året.

Det viser det endelige årsregnskab.

Mod slutningen af januar offentliggjorde man foreløbige regnskabstal, hvor det fremgik, at man i løbet af sidste år omsatte for cirka 108 milliarder kroner.

Stigende udgifter til energi og råvarer har været et gennemgående tema hos Vestas sidste år.

Derfor har man set sig nødsaget til at tilpasse sig markedet ved at hæve priserne på vindmøller.

Annonce:

- Stigende priser på vindmøller har været og er en nødvendighed for at imødegå inflation på driftsomkostninger og sikre industriens langsigtede værdiskabelse, lød det i den forbindelse.

- Vores fokus på at beskytte værdien af vores produkter og løsninger kræver streng disciplin for at adressere de forhøjede omkostninger på råvarer og komponenter i dialog med kunderne.

I 2023 forventer man fortsat, at aktivitetsniveauet forbliver lavere, og at inflationspresset fortsætter med at være højt. Og det kan komme til at påvirke omsætningen negativt.

Omsætningen ventes i 2023 at lande på mellem 104 og 115 milliarder kroner.

Man understreger i den forbindelse, at der i øjeblikket er større usikkerhed forbundet med sådanne udmeldinger.

- De udmeldte forventninger forsøger at tage højde for situationen og udfordringerne, som de ser ud på nuværende tidspunkt, gentager selskabet i årsregnskabet onsdag.

Langsigtet virker mulighederne dog til at være bedre, lyder det.

Annonce:

- Det lavere niveau af installationer skyldes langsomme godkendelsesprocesser i Europa kombineret med et afdæmpet aktivitetsniveau i USA grundet forberedelserne til et travlt 2024.

Vestas henviser blandt andet til den amerikanske Inflation Reduction Act. Den indeholder svimlende 2600 milliarder danske kroner til grøn omstilling af amerikanske virksomheder.