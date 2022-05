Vestas får syngende lussing for stoppet i Rusland

Vestas står til en syngende økonomisk lussing efter at have trukket sig fra sine aktiviteter i Rusland i kølvandet på landets invasion af Ukraine.

Det fremgår af en selskabsmeddelelse fra Vestas sent søndag aften.

Frem til nu havde vindmøllegiganten forventet at kunne omsætte for mellem 15 og 16,5 milliarder euro i regnskabsåret 2022.

Det er nu nedjusteret til at lande på et sted mellem 14,5 og 16 milliarder euro.

Det svarer til en nedjustering på 3,71 milliarder kroner.

Vestas' administrerende direktør, Henrik Andersen, oplyste på en generalforsamling i starten af april, at Vestas ville trække sig fra det russiske marked.

Og det kommer for alvor til at kunne mærkes, mener Jacob Pedersen, som er aktieanalysechef i Sydbank.

- Det her giver mere end bare ridser i lakken. Det giver buler i karosseriet, siger han.

Vestas har allerede produceret dele af de vindmøller, som skulle sættes op i Ukraine og Rusland.

- De produkter er ikke længere noget værd. Det er Vestas' produktionsfaciliteter i Rusland heller ikke, og det koster altså omkring 400 millioner euro (cirka 2,98 milliarder kroner, red.) for Vestas, siger Jacob Pedersen.

Også forsyningsproblemer tager en gedigen sjat af vindmøllegigantens forventede indtjening.

Vindmøller er blevet solgt til gamle priser, mens det var billigere at sætte dem op, men Vestas er nu forpligtet til at sætte vindmøllerne op, selv om det koster meget mere.

- Man står i noget nær den perfekte storm. Vestas har fået vindmølleordrer for halvandet år siden, som man har taget ind til nogle gamle og lave priser. Men det at opføre de her vindmøller, det er bare møgdyrt nu, fordi alting er steget i pris.

- Vestas har ingen sigtbarhed på, hvornår komponenterne kommer, så man ved ikke, hvornår møllerne er færdige. Det koster selvfølgelig også på den almindelige indtjening i øjeblikket, siger Jacob Pedersen.

Vestas forventede indtil nu at have en overskudsgrad på mellem nul og fire procent. Det er imidlertid blevet sænket til mellem minus fem og nul procent.

Ifølge Jacob Pedersen er det store tab en kamel, som selskabet må sluge, medmindre konflikten i Ukraine finder en mirakelløsning, og alt vender tilbage til det gamle.

- Hvis Vestas skal have en chance for at vende tilbage og ikke tage det her store tab, skal der komme en løsning på denne her krise meget hurtigt, og det skal være en løsning, som gør, at alting vender tilbage til det gamle, og det er godt nok svært at forestille sig, siger han.

- Det her ligner et tab, som Vestas ikke kan undgå, og som man bare er nødt til at tage.

Vestas har hovedkvarter i Aarhus og er verdens største producent af vindmøller.