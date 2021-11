Vestas undersøger stadig cyberangreb: Data er kompromitteret

Vestas fortsætter arbejdet med at undersøge, hvad konsekvenserne er af et cyberangreb, som fredag ramte den danske vindmøllegigant.

Indtil videre tyder undersøgelserne på, at 'data er blevet kompromitteret' i Vestas' interne it-infrastruktur. Det oplyser selskabet i en børsmeddelelse.

- De foreløbige resultater af selskabets undersøgelser indikerer, at hændelsen har påvirket dele af Vestas' interne it-infrastruktur, og at data er blevet kompromitteret.

- Arbejdet og undersøgelserne af situationen er fortsat undervejs, skriver Vestas.

Til gengæld er der ikke noget, som indikerer, at det, som Vestas har kaldt en 'cybersikkerhedshændelse', har påvirket deres kunder og forsyningskæde.

Ifølge Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, hvor han blandt andet følger Vestas, indikerer opdateringen, at angrebet er relativt godt inddæmmet.

Ved 10.20-tiden falder Vestas-aktien 1,9 procent i værdi på børsen i København. Det er dagens største fald i det ledende danske aktieindeks, C25.

At faldet ikke er større, skyldes ifølge Jacob Pedersen, at investorerne har tiltro til, at der er styr på det.

- Men man skal huske, det kan være dyrt, siger han.

Han peger på, at det kostede Demant over en halv milliard kroner, da selskabet blev ramt af et lignende angreb. For A.P. Møller-Mærsk kostede et cyberangreb næsten to milliarder kroner.

- Men Vestas er et selskab med en børsværdi på 225 milliarder kroner. Så selv hvis det i værste tilfælde koster to milliarder kroner, så er det faktisk bare en procent af den samlede børsværdi.

- Det er kun, hvis det her for alvor koster på kundeforhold og ordreindgang, at investorerne skal gå i koma over det. Og det er der altså ikke noget, der tyder på, vurderer Jacob Pedersen.

For at begrænse problemet lukkede selskabet ned for it-systemer på tværs af flere forretningsenheder og lokationer.

Vestas oplyser, at selskabet siden har samarbejdet med eksterne partnere døgnet rundt for at inddæmme situationen og genetablere it-systemerne.

Vestas blev grundlagt i 1945. Dengang producerede det landbrugsudstyr. I 1975 leverede Vestas de første vindmøller, og nu leveres der møller både til lands og vands i hele verden.

I dag har selskabet tæt på 30.000 ansatte over store dele af verden.

Sidste år havde selskabet en omsætning på 14,8 milliarder euro. Det svarer til 110,1 milliarder kroner. Det gav et overskud på, hvad der svarer til 6,9 milliarder kroner før skat.