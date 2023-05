Vestas vender enormt underskud til positiv indtjening

Vindmølleproducenten Vestas har tjent 120 millioner kroner i årets første kvartal.

Det viser selskabets regnskab onsdag morgen.

Det er en markant forbedring i forhold til sidste år, hvor det omvendt endte med et underskud på hele 5,7 milliarder kroner.

Det skal ses i lyset af, at første kvartal som regel er lavsæson for opstilling af vindmøller og derfor også for indtjening.

- Sammenlignet med 2022 var vores overskud positivt påvirket af vores konverterforretning og lavere garantihensættelser, siger Henrik Andersen, administrerende direktør i Vestas, i en meddelelse.

Overskuddet er det første tegn på, at selskabet så småt har lagt et udfordrende 2022 bag sig.

Her blev det nemlig til Vestas' første underskud i et årti, da man tabte knap 12 milliarder kroner for hele året.

Her var stigende udgifter og råvarer et gennemgående tema, som gjorde, at det danske selskab så sig nødsaget til at hæve priserne på vindmøller. Det var dog ikke nok til at indhente det tabte.

I løbet af årets første tre måneder har Vestas været hjulpet godt på vej af en omsætning på 21 milliarder kroner. Det er cirka 2,6 milliarder mere end i samme kvartal sidste år.

Det får dog ikke Vestas til at lade sig rive med i første omgang.

Selskabet fastholder nemlig forventningen om, at omsætningen lander i intervallet 104-115 milliarder kroner.

Det skyldes, at vindindustrien fortsat er udfordret af politisk usikkerhed, langsomme beslutningsprocesser og høj inflation, siger topchefen.

- Vi forventer, at det fortsætter i hele 2023, siger Henrik Andersen.

- Der er stadig lang vej til at nå i mål med vores forventninger, men vi er godt på vej, og vi skal fokusere på at leve op til vores løfter over for kunderne.

Vestas har tidligere udtrykt, at 2023 kan ende med at blive et overgangsår, mens selskabet forbereder sig på et 'travlt' 2024.

Selskabet har tidligere henvist til blandt andet den amerikanske Inflation Reduction Act. Den indeholder svimlende 2600 milliarder danske kroner til grøn omstilling af amerikanske virksomheder.