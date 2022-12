Vesten øger pres på Rusland

En førende amerikansk diplomat siger, at den russiske præsident, Vladimir Putin, ved, at krigen i Ukraine 'kan stoppe i dag', hvis han vil. Viceudenrigsminister for politiske anliggender Victoria Nuland fremsatte kommentarerne lørdag, da hun besøgte en FN-støttet humanitær gruppe i Kiev, der hjælper mennesker, der er blevet fordrevet fra deres hjem på grund af krigen. Den og flere andre nyheder i lyd og billeder får du her

Flere aftaler, der skal ramme den russiske olieeksport, træder i kraft mandag.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dermed forsøger vestlige lande at øge presset på Ruslands økonomi som følge af krigen i Ukraine.

Den første aftale er indgået af EU, G7 og Australien. Den betyder, at de omfattede lande fremover maksimalt må betale 60 dollar for en tønde russisk olie - svarende til omkring 423 kroner.

Derudover træder et importforbud mod russisk olie via søvejen i kraft for de fleste EU-lande.

Der er uenighed om, hvor hårdt tiltagene vil ramme Rusland.

- Selv om initiativerne helt sikkert vil kunne mærkes af Rusland, vil slaget også blive afbødet af Ruslands beslutsomhed i forbindelse med at sælge olien til andre markeder som Indien og Kina, skriver erhvervsmediet Forbes i en analyse.

Netop de to lande er de største enkeltstående købere af russisk olie.

Tæt på rekord-omsætning

Rusland har allerede meddelt, at landet ikke anerkender prisloftet, som kom på plads fredag.

Meldingen kom fra Dmitrij Peskov, der er talsmand for den russiske regering, lørdag.

- Vi vil ikke acceptere dette, sagde han til nyhedsbureauet RIA ifølge Reuters.

Rusland, som er verdens næststørste olieeksportør, vil ifølge Reuters ikke sælge olie, som er underlagt loftet. Det gælder også, hvis landet så må sænke produktionen.

Fra nogle sider har prisloftet ellers fået kritik for at være tandløst.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har kaldt loftet en 'svag holdning'.

Fredag lå prisen for en tønde russisk olie på 67 dollar. Nogle mener, at loftet ligger for tæt herpå.

Rationalet fra EU's og G7's side har været, at prisloftet skulle ramme Ruslands indtægter. Men det skulle ikke være så lavt, at handlen går i stå.

G7 består af syv af verdens førende industrilande. Medlemmerne er USA, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien og Canada.

