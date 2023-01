Vigtig udskiftning i Det Hvide Hus skriver avis: Stabschef vil gå

Præsident Joe Bidens stabschef, Ron Klain, ventes inden for kort tid at træde tilbage.

Det siger højtplacerede folk i Det Hvide Hus til avisen New York Times.

Hans afgang vil være den mest betydelige ændring i den amerikanske præsidents ledelse, siden Biden tiltrådte for to år siden.

Man er i gang med at finde Klains afløser, siger de samme folk i Det Hvide Hus, der ønsker at være anonyme.

Blandt stabschefens roller er at bestemme, hvem der skal have adgang til præsidenten.

Klain skal siden november have fortalt kolleger, efter et udmattende arbejde for Biden nonstop siden valgkampen i 2020, at han er klar til at rykke videre, skriver New York Times.

Avisen har ikke kunnet få at vide, om der allerede er peget på en afløser, eller hvornår det vil blive bebudet.

Det antydes, at det først vil ske efter Bidens tale til nationen 7. februar.

Den dag møder præsidenten op i Kongressen og præsenterer sin dagsorden for det kommende år til samtlige medlemmer af Repræsentanternes Hus og Senatet.

Bidens stab af medarbejdere har været meget stabile i de første to år af hans præsidenttid. Det kan blandt andet tilskrives, at det er lykkedes Biden at få gennemført store reformer. Det har givet ro på bagsmækken.

Det gælder blandt andet en stor lovpakke om infrastruktur og en ambitiøs klimareform.

New York Times gætter på, at roen ikke vil vare ved.

Biden ventes i foråret at bebude, at han vil søge genvalg som præsident i 2024. Det vil i givet fald formentlig få flere af hans rådgivere til at søge over for at blive en del af hans valgkampagne.

Den eneste politiker, der indtil nu har meldt sig som kandidat i præsidentopgøret, er den tidligere republikanske præsident Donald Trump.