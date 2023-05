Vild corona-karrusel før luksus-konkurs

Midt under coronapandemien skulle Sinitone pludselig handle med coronatests. Men det endte med et mystisk tilbagesalg og et millionbeløb, der blev bogført helt forkert i regnskabet, fremgår det af kuratorernes redegørelse

Det kollapsede høreapparatselskab Sinitone - kendt som hoerebil.dk - sender stadig rystelser ud.

Det viser spritnye redegørelser fra kuratorerne - de advokater, der arbejder med at rydde op i konkursboet.

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i dem, og allerede nu bliver der peget på en perlerække af fejl og mangler i både regnskabet og bogføringen i virksomheden.

Især et enkelt punkt skiller sig ud.

Købte og solgte coronatest

Selvom Sinitone levede af at sælge høreapparater, kastede de sig pludselig under coronapandemien ud i et nyt projekt, der skulle vise sig at være særdeles indbringende - på papiret i hvert fald.

Annonce:

Det fremgår nemlig af redegørelsen, at selskabet på et tidspunkt indkøbte coronatest for hele 4.710.000 kroner. De coronatest solgte de siden tilbage til dem, de havde købt dem fra, for 5.887.500 kroner. Altså 1,1 millioner kroner mere, end hvad de selv havde købt dem for.

I virkeligheden viste det sig at være en finte, fremgår det af redegørelsen.

Fiks bogføring

For da de solgte dem igen, nedskrev de ikke værdien af varelageret. Det fremgik altså stadig, som om coronatestene stod ude på lageret, selvom de var solgt videre.

Samtidig bogførte man det beløb, de havde solgt testene for, som et tilgodehavende. Det vil altså sige, at pengene fra salget var medregnet, mens man samtidig medregnede værdien af coronatestene i varelageret, selvom de allerede var væk.

Derfor fremgik coronatestene til en samlet værdi af 10.597.500 kroner i regnskabet, selvom de ikke længere eksisterede ude på varelageret.

Lars Kiertzner, der er en af landets førende revisions- og regnskabseksperter, forstår godt, at kuratorerne overvejer at gå videre med sagen:

Annonce:

- Om det er kriminelt; det kan jeg selvfølgelig ikke sige, når kuratorerne heller ikke kan. Jeg kan bare sige, det ser meget mærkeligt ud, og jeg kan godt forstå, man stadig følger det spor, om der er baggrund for en politimæssig efterforskning af, om der er foregået strafferetslige overtrædelser, siger han.

- Der er dobbelttællingen af lager og tilgodehavende med coronatest det mest oplagte eksempel, hvor man simpelthen får et aktiv, der tæller dobbelt. Man får det både som lager og som tilgodehavende, og lægger man de to tal sammen, så får man et samlet aktiv på kostprisen og salgsprisen. Det er jo genialt.

- Er det en sandsynlig fejl?

- Det ligner bestemt ikke en hændelig fejl, for nu at sige det pænt. Det synes jeg ikke, at det gør, siger han og fortsætter:

- Jeg ville få en mistanke om, at det er bevidst. Helt klart. Og det tror jeg også, kuratorerne har.

Regnskabet slagtet

Ekstra Bladet har tidligere fortalt, at den uafhængige revisor Elan Schapiro tidligere har slagtet netop Sinitones 2021-regnskab. Inden konkursen blev der gjort et kort forsøg på at redde selskabets ved en såkaldt rekonstruktion, men det lykkedes ikke.

Annonce:

Den erfarne revisor noterede i den forbindelse blandt andet, at selskabets værdier var vurderet mindst 35 millioner kroner for højt, ligesom der var 'væsentlig usikkerhed om den fortsatte drift', da regnskabet blev afleveret.

Det burde ledelsen have nævnt, men det fremgik ingen steder.

Smed røret på

Ekstra Bladet har været i kontakt med Rasmus Bjerregaard, der dog smed røret på, så snart vi præsenterede os. Efterfølgende er en række skriftlige svar dog ikke blevet besvaret.

Bestyrelsesformand Torben Linnet skriver i en mail, at han intet kender til coronamanøvren, og han henviser i stedet til direktør Rasmus Bjerregaard.

'I købte tests for 4,71 mio. kr og bogførte det som varelager. Herefter solgte I dem tilbage til de samme med gevinst. Hvorfor ville de købe de tests tilbage for et højere beløb?'

'Jeg må her igen svare det samme som ovenfor, da det kun er den adm. direktør, der har kendskab til dette.'

'Efter salget bogførte I både de 4,71 mio. og de 5,8 mio. som hhv. varelager og tilgodehavende. Hvorfor gjorde I det?'

'Jeg er enig. Det virker mærkeligt,' skriver Torben Linnet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ejerne af Sinitone levede i luksus i tiden op til konkursen. Det vanvittige forbrug kan du læse meget mere om her, mens du her kan se deres vilde lønsedler.