Vild dansk optur: Ny millionkontrakt

Det danske vaccineselskab Bavarian Nordic fortsætter den flotte stime.

Tirsdag er det kommet frem, at selskabet har landet en ny kontrakt, der betyder, at de skal levere 1,5 millioner doser af deres abekoppevaccine til et europæisk land, fremgår det af en pressemeddelelse.

Det oplyses ikke, hvilket land der er tale om.

Leveringen begynder allerede i år, men hovedparten af doserne skal leveres næste år, hvorfor det ikke får betydning for Bavarian Nordics forventninger til indeværende års resultat.

I sidste uge opjusterede selskabet forventningerne til årets resultat, fordi det strømmer ind med bestillinger af vacciner mod abekopper fra USA.

Tirsdag er Bavarian Nordic-aktien oppe med omkring 2 procent. Dermed fortsætter aktien den flotte kurs, den har været på siden maj.

9. maj lå aktiekursen på blot 115 kroner, men siden er den steget til over det dobbelte og ligger nu i kurs 260. Aktien er dog stadig nede knap 3 procent for året, hvilket dog er et relativt lille tab sammenlignet med størstedelen af aktier, der har haft et svært år i 2022.