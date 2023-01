Vild milliard-investering: Vil udfordre Googles søgemaskine

It-virksomheden Microsoft vil investere et tocifret milliardbeløb i OpenAI, som står bag chatrobotten ChatGPT.

ChatGPT bygger på kunstig intelligens.

Microsoft håber på, at ChatGPT kan gøre dets søgemaskine Bing i stand til at udfordre Googles meget brugte søgemaskine, skriver Bloomberg News.

OpenAI blev grundlagt af Tesla-chefen Elon Musk og iværksætteren Sam Altman. Virksomheden gjorde ChatGPT tilgængelig for offentligheden 30. november 2022.

Den skabte stor begejstring blandt almindelige brugere samt flere eksperter i kunstig intelligens, skriver det internationale medie Semafor.

Chatbotten kan ved brug af kunstig intelligens lave tekster om alt fra cocktailopskrifter til tilsyneladende autentiske skoleessays.

Det er denne teknologi, som ifølge Microsoft potentielt kan give bedre og mere udførlige svar fremfor bare klassiske weblinks på Bing.

Selskabet håber, at det vil trække flere mennesker over på søgemaskinen, skriver Bloomberg.

Men Stephen Alstrup, professor i datalogi ved Københavns Universitet, kan ikke forstille, at ChatGPT vil kunne forbedre en søgemaskine.

- ChatGPT vil for eksempel generere et svar på baggrund af de fem mest søgte weblinks. Problemet er, at disse weblinks kan indeholde vidt forskellige svar, som chatrobotten ikke tager højde for, når den genererer sit svar, siger han.

Derfor kan robottens svar være fyldt med fejl, påpeger Alstrup.

Ifølge Reuters vil Microsofts investering lyde på 10 milliarder dollars, svarende til cirka 69 milliarder kroner.