Vild profit: Dansk virksomhed spinder guld på pcr-test

Coronakrisen har vist sig at være en guldkalv udover det sædvanlige for Birkerød-virksomheden Ramcon.

Virksomhedens overskud er på to år eksploderet, hvor de er gået fra et overskud i 2019/2020 på 1,1 mio. til et overskud blot to år senere på 512,9 millioner kr.

Det er en stigning på 46.527 procent på blot to år.

Det skriver Finans.

Millionudbytte

På baggrund af virksomhedens ekstraordinære regnskab har selskabet besluttet at forgylde ejerne. Regnskabet viser, der er udbetalt udbytter på over 500 mio. kr.

Adm. direktør i biksen, Jesper Hardt, ejer 41 procent, og kan dermed grine hele vejen til banken.

'Ramcon A/S har for regnskabsåret 2021/22 opnået et ekstraordinært stærkt resultat, der er højere end de forventninger, der var på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen sidste år', skriver virksomheden i kommentar til regnskabet.

Virksomheden har i den grad formået at spinde guld på coronakrisen. Selskabet er rykket op i den helt tunge ende. Ramcon omsatte i fjor for 1,8 mia. kr., hvor 1.7 mia. kroner af omsætningen kom fra pcr-test, skriver Finans.

Forventer fald i omsætning

Træerne vokser dog ikke helt ind i himlen. Ramcon forventer, at indtjeningen falder tilbage på et niveau, der minder om tiden før pandemien.

Ramcon har været eneleverandør af instrumenter og reagenser, der har været nødvendige til at behandle de millioner af pcr-test, der blev foretaget under coronapandemien.

Ramcon blev stiftet i 1988 og tæller i det seneste regnskab 57 ansatte.