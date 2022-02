Vildt dyk: C25-indekset falder med over 5 procent ved åbning

Det danske eliteindeks er torsdag morgen faldet med over 5 procent ved markedets åbning klokken 9 og har sidenhen stabiliseret sig omkring et fald på mellem 3 og 2 procent.

Det vilde dyk kommer i kølvandet på, at Rusland natten til torsdag iværksatte et angreb på Ukraine.

Ikke en eneste af aktierne i c25-indekset starter således dagen med grønne tal. Også det svenske marked styrtdykker her til morgen med adskillige procent.

Aktiemarkederne står torsdag over for store kursdyk. Ifølge Børsen ventes både de asiatiske og europæiske aktiemarkeder at falde, når handlen skydes i gang. De europæiske aktiefutures falder således lige nu mellem 3 og 4 procent.

Også de amerikanske futures står til at tabe over 2 procent.

- Den foreløbige vurdering er, at angrebet er ganske omfattende, hvilket tyder på, at Rusland sigter mod at invadere hele Ukraine. Investorerne har reageret med stor nervøsitet. Investorerne sælger ud af usikre aktiver og søger mod de sikre havne i statsobligationer og dollaren, udtaler chefanalytiker Kim Fæster fra Jyske Bank i en kommentar til mediet.

Opdateres ...