Vildt dyk: Dansk aktie falder 17 procent

På lidt over en time er den danske aktie Netcompany Group torsdag styrtdykket med hele 17 procent.

I en kommentar til Ekstra Bladet siger investeringsøkonom hos Nordnet Per Hansen, at det formentlig skyldes, at selskabet ikke har levet op til markedets forventninger.

'Udviklingen viser, at hvis man ikke leverer på det forventede, er der kortsigtet stor risiko for kursridser i investeringslakken,' lyder det således fra eksperten, som ligeledes mener, at Netcompany leverer et meget skuffende 2. kvartal, selvom selskabet fastholder sine forventninger for året.

Flot vækst

Faldet kommer i kølvandet på, at it-selskabet ellers har fremlagt en ganske udmærket omsætningsvækst på knap 60 procent på et år.

Årsagen til væksten, der blev offentliggjort torsdag morgen, er, at virksomheden sidste år indgik en aftale om at købe softwarevirksomheden Intrasoft, hvilket har været med til at øge toplinjen i Netcompany.

Af regnskabet fremgår det således, at Intrasoft står for 50,7 procentpoint af omsætningsvæksten, mens de fortsatte aktiviteter i Netcompany udgjorde de sidste 7,3 procentpoint.

Sammenlagt udgjorde omsætningen 1,3 milliarder kroner. Netcompany opnåede i kvartalet et driftsresultat på 189 millioner kroner, hvilket er på linje med samme periode sidste år.

Højt sygefravær

I regnskabsmeddelelsen fortæller Netcompany desuden, at man har været plaget af højere sygefravær i Danmark og Norge i kvartalet, men at de store omvæltninger i verdensøkonomien ikke har påvirket tilgangen af nye projekter, som fortsat er høj.

Derfor har man også fortsat med at ansætte nye medarbejdere. I løbet af kvartalet er mere end 650 nye kolleger kommet til, så der ved udgangen af juni var mere end 6700 ansatte.

'Udviklingen viser, at uanset hvem der har ret, er der en ret stor forskel mellem selskabets udmeldinger og det, som investorerne ser og tror på. Bolden er her hos træneren, og træneren er Netcompany. De bør nok gøre sig lidt mere umage for at komme tættere på investorerne og på den vigtige forventningsstyring,' siger Per Hansen, som mener, at investorerne formentlig frygter, at sygefraværet er mere strukturelt end kortsigtet forbigående.

Netcompany fastholder sine forventninger til omsætningsvækst og driftsmargin som hidtil udmeldt.