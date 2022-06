Vildt SAS-rygte

Corona var én lang nedtur for flyselskabet SAS og nedturen har fortsat i 2022.

SAS-aktien er nede med 41 procent for året, efter at den onsdag faldt yderligere 5,8 procent oven på et nyt, nedslående regnskab for andet kvartal.

Men nu kan der være nyt.

Aktien steg torsdag morgen fire procent efter at det svenske medie Dagens Industri onsdag aften skrev, at udenlandske investorer er interesseret i at opkøbe SAS og i øjeblikket er i forhandlinger med flyselsksabet.

Siden morgenens aktiestigning er aktien dog faldt lidt igen, og den er i skrivende stund oppe med lidt over to procent for dagen.

Aktieanalytiker hos Nordnet Per Hansen er da heller ikke helt oppe at ringe på SAS' vegne efter rygtet om en ny overtagelse.

Han spår, at de nye investorer vil købe aktier som del af en ny kapitaludvidelse, der vil betyde, at der skal udstedes endnu flere aktier til en meget lav pris. Det fortæller han til Finans.

- Normalt vil en overtagelse af et selskab fra et andet selskab ske med en budpræmie. Det kræver normalt, at selskabet er i god økonomisk form og 'going concern' som stand alone. Det er SAS ikke, hvis de ikke får tilført yderligere kapital. SAS er altså et svagt og ikke et stærkt aktiv, siger Per Hansen til mediet.