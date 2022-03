Vippet af pinden

Anders Holch Polvsen kan ikke længere kalde sig Danmarks rigeste person. Det viser en opgørelse, som Bloomberg har lavet, over verdens 500 rigeste, skriver Finans.

Bestseller-milliardæren må vige pladsen til Coloplads-ejer Niels Peter Louis-Hansen.

Begge de danske rigmænd har set sine formuer svinde gevaldigt i år. Faktisk er deres formuer faldet så meget, at hele afkastet for det fantastisk 2021 er væk - og mere til.

Opgørelsen viser, at de seks danskere, der figurerer på listen over verdens 500 rigeste, tilsammen har mistet mere end syv milliarder dollars, svarende til 47 milliarder kroner i 2022.

Foruden Bestseller-ejeren og Coloplast-ejeren er det de fire medlemmer af Lego-familien Kirk Kristiansen, der udgør de seks danskere på listen over verdens 500 rigeste.

Anders Holch Povlsen har siddet på 'tronen' som Danmarks rigeste siden slutningen af 2020, men hans formue er faldet mere, end Niels Peter Louis-Hansens.

Det skyldes blandt andet, at Holch-Povlsens børsnoterede aktiver i Asos, Zalando, About You og Matas er faldet meget i værdi, skriver Finans.

