Virksomheder med tung genstart kan fortsat få kompensation

Der vil stadig være hjælp at hente for virksomheder, der fortsat oplever stor nedgang efter tirsdag, hvor de ikke længere vil være ramt af restriktioner.

Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Der vil være mulighed for at søge kompensationsordninger for faste omkostninger og selvstændige til og med 28. februar.

Det vil sige, at hvis en virksomhed på trods af de fjernede restriktioner stadig har en nedgang i omsætningen på mere end 30 procent, så er det muligt at søge om kompensation.

Derudover gælder den generelle lønkompensationsordning frem til 15. februar.

- Jeg ved, at mange danske erhvervsdrivende har set frem til denne dag, hvor de igen kan åbne dørene for kunder og gæster.

- Men det er også vigtigt, at vi nu får alle godt med ud på den anden side. Derfor er der selvfølgelig hjælp at hente for de virksomheder, som lige skal have smurt motoren efter nedlukningerne, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) i pressemeddelelsen.

Regeringen har onsdag meddelt, at kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom stopper efter 31. januar.

Det betyder, at hele det danske erhvervsliv fra 1. februar igen kan tage imod kunder og gæster.

Med de ophævede restriktioner vil det ikke længere være muligt at lukke en virksomhed frivilligt for at opnå kompensation.

Det skyldes, at der fra 1. februar ikke længere er restriktioner, som afholder virksomhederne fra at drive forretning.

De fjernede restriktioner betyder blandt andet, at restauranter igen kan holde helt åbent, og at nattelivet kan åbne igen.

Det er vigtigt, at der bliver taget højde for, at ikke alle virksomheder med et snuptag kan køre som før corona, mener erhvervsorganisationen Dansk Industri.

- Det er absolut nødvendigt for de heldigvis relativt få erhvervsområder, som er lukket ned. Til gengæld har de også været lukket ned rigtigt voldsomt gennem hele perioden.

- Primært oplevelsesindustrien - spillesteder, forlystelsesparker, restauranter des lige - har haft rigtigt svære kår. Før man kommer i gang igen mange af de steder, så er der behov for en hjælpende hånd, siger administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen.

Også SMVdanmark, erhvervsorganisation for 18.000 små og mellemstore virksomheder, ser det som vigtigt, at kompensationsordningen gælder februar med.

- En restaurant kan formentlig meget hurtigt få kunder i butikken, men hvis du for eksempel lever af store koncerter eller arrangerer firmafester og andre større sammenkomster, så går der altså noget tid, før der kommer gang i forretningen igen.

- Den slags skal jo typisk arrangeres i god tid, så du får ikke penge i kassen fra dag ét. Derfor er det rigtigt godt, at der stadig vil være kompensationsordninger februar ud, så de virksomheder får tid til at få hjulene i gang, siger administrerende direktør Jakob Brandt i en pressemeddelelse.