Voldelige scener: Mindst 20 danskere strandet

Der befinder sig mindst 20 danskere i området omkring Machu Picchu i Peru, hvor 800 turister har været strandet siden tirsdag.

Det oplyser Udenrigsministeriet til Ritzau.

Det sker, fordi togtrafikken i området er blevet indstillet som følge af voldelige protester i landet efter afsættelsen og anholdelsen af landets ekspræsident Pedro Castillo. Det oplyste peruanske embedsmænd torsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Der har ikke været rapporter om, at det som turist skulle være farligt at opholde sig på sit hotel. Rejsende i Peru opfordres derfor til at afvente situationen fra opholdsstedet, lyder det fra Udenrigsministeriet.

Der kan være flere danskere i området, lyder det fra ministeriet, som har sendt en medarbejder fra den danske ambassade i Chile til Lima, hovedstaden i Peru.

Danmark har ingen ambassade i Peru.

Der er erklæret undtagelsestilstand i hele landet. Det har begrænset mulighederne for, at man kan bevæge sig frit i landet, og flere lufthavne er lukkede.

En af landets store hovedveje er blokeret af demonstranter.

- Rejsende opfordres derfor til at undgå at bevæge sig ud på hovedvejene, hvis de opholder sig i større byer, hvor de ellers føler sig trygge og har mulighed for indlogering, skriver ministeriet.

De mange turister er fanget i en landsby ved foden af det bjerg, hvor Machu Picchu ligger.

Inkabyen Machu Picchu er den vigtigste turistattraktion i Peru og er på Unescos verdensarvsliste.

Toget er der eneste måde at komme til og fra Machu Picchu fra Cusco, der ligger cirka 110 kilometer væk.