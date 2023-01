Voldsomt boligboom

Efter en periode med et rekordlavt antal til salg-skilte er der i løbet af 2022 blevet markant mere at vælge imellem for boligkøberne.

Nye tal fra Finans Danmark, der repræsenterer bankerne og realkreditinstitutterne, viser, at der er knap 31 procent flere huse til salg fra årets start, end tilfældet var for et år siden.

Det er ifølge Brian Friis Helmer, der er privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank, den kraftigste stigning i udbuddet i 16 år. Det skriver han i en kommentar.

- De mange ekstra salgsskilte kommer som følge af, at interessen for at købe bolig er droslet mærkbart ned året igennem, i takt med at modvinden er sat ind på boligmarkedet.

- Det er især de stigende renter, som har leveret stød til boligmarkedet.

Ifølge Finans Danmark var der ved udgangen af 2022 i alt omkring 36.000 parcelhuse, rækkehuse og ejerlejligheder til salg på landsplan.

Det betyder, at boligudbuddet lige nu er det højeste i mere end to år, skriver Brian Friis Helmer.

- Men det kommer også fra et udgangspunkt, som var det laveste siden 2006.

På markedet for ejerlejligheder er der tale om en stigning i udbuddet på omkring 40 procent sammenlignet med begyndelsen af sidste år.

Det er især i og omkring København, at udbuddet er steget mest. Her er antallet af ejerlejligheder i udbud steget med næsten 70 procent på et år.

Kigger man alene på december, så er udbudspriserne på huse og ejerlejligheder faldet for fjerde måned i træk. Det skriver Brian Friis Helmer.

Som udgangspunkt lyder det gunstigt for boligkøberne, at priserne falder.

Det er dog også blevet markant dyrere at finansiere et boligkøb på grund af de højere renter.

- Der er altså træk i begge ender af rebet, og målt på samtlige parametre er den samlede pakke for boligkøberne derfor ikke bedre, skriver privatøkonomen videre.