Voldsomt fald: Kan ikke få biler hjem

I de første tre måneder af 2022 er der registreret i alt 33.170 nye personbiler.

Det er et fald på 28,5 procent i forhold til de sidste tre måneder af 2021, viser sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik.

Med det seneste fald har der ikke været et lavere bilsalg i første kvartal siden finanskrisen i 2009. Det forklarer Thomas Møller Sørensen, der er direktør i Bilbranchen i Dansk Industri (DI).

Svært at hente hjem

Forklaringen på det faldende salg og registreringer er, at bilforhandlerne har svært ved at hente nye biler hjem. Det påvirker forhandlernes salg af nye biler.

Det er en mangel på mange forskellige komponenter, der gør, at forhandlerne ikke kan få biler hjem, som de normalt kan.

Manglen har været et problem siden coronakrisen og er kun blevet intensiveret af Ukraine-krigen. I Ukraine er der flere underleverandører til bilindustrien.

- Mange kunder oplever lige nu længere leveringstider på nye biler end normalt. Og sådan vil det være et stykke tid endnu, siger Thomas Møller Sørensen fra Bilbranchen i DI.

Resten af året

Han tilføjer, at det generelt nok kommer til at vare resten af 2022, før der ikke længere vil være tilfælde med ekstraordinær lang ventetid på leveringer.

- Men jeg vil understrege, at du som bilkunde stadig kan købe dig en ny bil. Leveringsudfordringerne dækker således over store forskelle på tværs af mærker og modeller, siger Thomas Møller Sørensen.

Dykkes der ned i tallene for nye registreringer i første kvartal 2022, så er det både private og erhverv, der har handlet færre biler.

For husholdningerne er antallet af registreringer faldet med hele 42,7 procent i forhold til fjerde kvartal 2021.

For erhverv var faldet mere beskedne 7,7 procent.