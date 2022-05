Von der Leyen: Stop for russisk olie kommer med en pris

Et stop for russisk olie kommer med en pris for de europæiske samfund. Men prisen er højere for Kreml.

Sådan lyder det fra EU-Kommissionens formand Ursula von der Leyen.

Hun talte fredag ved en kongres i Frankfurt om krigen i Ukraine, mens EU-landenes ambassadører i Bruxelles kæmper med at nå til enighed om den sjette runde af sanktioner mod Rusland.

EU-Kommissionen har lagt op til et stop for køb af russisk råolie inden for seks måneder. Og et stop for køb af raffinerede olieprodukter inden for ni måneder. Men forslaget udfordrer flere lande.

Både Ungarn og Slovakiet ønsker en længere indfasning, så de kan nå at finde alternativer til russisk olie. Og de får måske selskab af Tjekkiet. Samtidig kæmper Grækenland for at få lov til fortsat at transportere russisk olie til andre lande med sin containerflåde. Også selv om man dermed hjælper Rusland til fortsat at tjene penge på olien.

- Jeg sagde allerede ved præsentationen af forslaget, at det ikke vil blive let at stoppe med at købe russisk olie. Vi skal finde en balance, så det skader Kreml så meget så muligt og vores samfund så lidt som muligt, siger Ursula von der Leyen.

Det var oprindeligt ønsket at nå til enighed om sanktionspakken inden weekenden. Det skete i god ro og orden med den femte sanktionspakke, der tog fat på et stop for køb af russisk kul.

Men med olien er det sværere. Rusland står for omkring 25 procent af leveringerne af olie til EU, viser en opgørelse fra Eurostat.

Derfor er forventningen nu, at forhandlingerne kan række ind i weekenden. EU-Kommissionens formand er dog optimistisk:

- Jeg er sikker på, at vi får sanktionspakken på plads. Hvis det tager en dag længere, så må det gøre det. Men vi bevæger os i den rigtige retning, siger von der Leyen.

Hidtil har EU-landene været enige om sanktionerne. Derfor vil det sende et lidt forpjusket signal, hvis EU nu begynder at åbne for undtagelser, så nogle lande kan fortsætte med at købe olie fra Rusland.

Det vil også være et fristende eksempel for andre lande, der eksempelvis måtte ønske undtagelser, hvis EU begynder at sanktionere russisk gas.

Ønsket om undtagelser kan også hurtigt udløse en giftig debat om motiver og ansvar.

Ungarns Viktor Orban har fået kritik for at være for tæt på Putin og blandt andet sige nej til transport af militært udstyr til Ukraine gennem Ungarns luftrum.

Så nogle EU-lande vil måske spørge sig selv om, hvad Ungarns motiv for at ville fortsætte med at købe olie egentlig er.

Ungarn og Slovakiet henviser til deres store afhængighed af russisk olie og landenes geografi. Hverken Ungarn eller Slovakiet har adgang til havne og har derfor sværere ved at få transporteret alternativer til den russiske olie.

Ursula von der Leyen ser dog ikke noget alternativ til en gradvis udfasning af russisk energi.

- På lang sigt kan vi ikke blive ved med at overføre penge til Rusland, når man tager landets værdier i betragtning, siger von der Leyen.

Hun taler samtidig for, at EU må mindske sin afhængighed af russisk gas, fordi Rusland ikke længere kan betragtes som en troværdig partner.