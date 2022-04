Webshop dropper Ecco-produkter

Det har vakt forundring og forargelse, at Ecco ufortrødent forsætter driften i Rusland.

Skogiganten nægter at følge andre danske og internationale virksomheder ud af Rusland på grund af invasionen af Ukraine.

Den danske modeportal Miinto, der er ejet af Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen, melder nu ud, at de sløjfer alle produkter fra den danske skokæmpe, skriver Berlingske.

- Hvis Ecco ikke klart siger, at Ecco ikke ønsker drift i Rusland, så skal de ikke have lov til at sælge deres produkter på vores platform, siger Konrad Kierklo, direktør i Miinto.dk, til avisen.

Konrad Kierklo kan ikke fortælle, hvor stor en del af modeportalens omsætning, der stammer fra Ecco, men ifølge topchefen er det 'ligegyldigt'.

Han tilføjer, at Miinto tidligere skulle have droppet Ecco, da skogigantens operandi modus på ingen måde flugter med modeportalens, tilføjer direktøren.

Anders Holch Povlsen ejer ifølge regnskabsprogrammet BIQ 73 procent af Miinto. Foto: Jens Dresling / POLFOTO

Udskyder regnskab

Problemerne hober sig tilsyneladende op for Ecco. Midt i skogigantens Rusland-dilemma har Ecco også valgt at udskyde sit regnskab.

Det er opsigtsvækkende og utraditionelt, da Ecco under normale omstændigheder fremlægger sine resultater i midten af marts og april, hvilket indtil for nyligt også var skabelonen de ville følge.

Ecco har ikke ønsket at uddybe, hvorfor de udskyder deres regnskaber, men det kommer midt i kølvandet i det russiske dilemma, som skokæmpen befinder sig i, hvor de er blevet kritiseret i brede vendinger for at opretholde driften i Rusland.

Ecco har under hele forløbet hårdnakket fastholdt, at driften opretholdes af hensyn til selskabets 1800 ansatte i Rusland.

'Til din orientering stiller vores ledelse ikke op til interview med pressen, men vi lægger en regnskabsmeddelelse på vores hjemmeside', skrev skomastodonten til Børsen, da avisen skrev om Ecco's manglende regnskab.

Ecco-fabrik i Tønder. Et udsnit af designafdelingen. Foto: Tobias Nørgaard Pedersen / POLFOTO

Kongehuset holder fast

Selvom Ecco har fået kritik fra store dele af samfundet, har den fortsatte aktivitet i Rusland ikke fået det danske kongehus til at hugge bremsen i.

Ecco er nemlig noteret på listen over kongelige hofleverandører, og der bliver de ved med at stå på nuværende tidspunkt.

'Vi kommenterer som udgangspunkt ikke konkrete sager, men vi følger selvfølgelig med i, hvordan tingene udvikler sig,' oplyser kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, til Ekstra Bladet.

Ecco har været aktive i Rusland siden 1993. Det russiske marked stod for 1,3 mia. kr. af selskabets omsætning. Ecco omsatte i alt for 8,2 mia. kr. i 2020.

Ecco er ejet af familien Toosbuy Kasprzak. Virksomheden har hovedsæde i Bredebro og Tønder. - Ekstra Bladet giver dig her et indblik i, hvor rige de er.