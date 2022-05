WHO opfordrer til et forbud mod cigaretfiltre

Konsekvenserne ved rygning stopper ikke ved det sundhedsmæssige. Også miljøet lider enorme skader, hver gang en cigaret bliver fremstillet, røget og skoddet.

Det slår en ny rapport fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO, fast tirsdag.

Ifølge WHO står produktionen og forbruget af tobak for tab af otte millioner menneskeliv, 600 millioner træer, 200.000 hektar jord og 22 milliarder ton vand hvert år.

Dertil kommer, at produktionen frigiver 84 millioner ton CO2 til Jordens atmosfære, lyder det i rapporten, der er udgivet i forbindelse med Verdensdagen for ingen tobak.

- Industriens CO2-aftryk fra produktion, forarbejdning og transport af tobak svarer til en femtedel af den CO2, der produceres af den kommercielle luftfartsindustri hvert år, lyder det i rapporten.

Ifølge WHO-chef Rüdiger Krech indeholder tobaksprodukter mere end 7000 giftige kemikalier, der frigives i miljøet, når de smides væk.

- Omkring 4,5 milliarder cigaretfiltre ender i havene, i floder, på gaden og på strandene hvert år, siger Rüdiger Krech.

Han tilføjer, at regningen for oprydning af cigaretskodder næsten altid betales af skatteyderne frem for tobaksindustrien.

WHO-rapporten opfordrer landene til i højere grad at holde industrien ansvarlig for oprydningen.

WHO anbefaler samtidig et forbud mod cigaretfiltre, der ifølge verdensorganisationen indeholder mikroplast.

Mikroplast er svært nedbrydeligt i naturen og udgør den næsthøjeste form for plastikforurening for verdensplan.

Dertil er filtrenes sundhedsmæssige fordele endnu ikke bevist ifølge WHO.

WHO foreslår, at politikere verden over behandler cigaretfiltre som engangsplast fremover og forbyder dem, ligesom plastiksugerør og engangsbestik er blevet forbudt i flere lande.