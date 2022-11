Zelenskyj: Verden må reagere

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, opfordrer FN's Sikkerhedsråd til at tage skridt mod at stoppe russiske luftangreb rettet mod vital ukrainsk infrastruktur.

Det siger han sent onsdag aften dansk tid under et hasteindkaldt møde i Sikkerhedsrådet.

Tidligere onsdag dræbte en stribe russiske missilangreb mindst fire personer i den ukrainske hovedstad, Kyiv, og forårsagede enorme strømsvigt.

Store dele af hovedstadsområdet, hvor der bor omkring tre millioner mennesker, er uden strøm og vand.

- I dag er blot én dag, og vi er blevet ramt af 70 missiler. Det er den russiske terrorformel, siger Zelenskyj via videolink til rådssalen i New York City.

Zelenskyj tilføjer, at både hospitaler, skoler, transportnettet og boligområder er blevet ramt.

Ukraine venter på at se 'en meget hård reaktion' på onsdagens luftangreb fra verden, siger han.

Det er dog usandsynligt, at FN's Sikkerhedsråd vil gribe til handling, eftersom at Rusland som permanent medlem af rådet har vetoret.

Volodymyr Zelenskyj foreslår, at Rusland ikke skal kunne stemme om beslutninger, der handler om landets egne handlinger i krigen.

- Vi kan ikke være gidsler for en international terrorist, siger han.

- Rusland gør alt, hvad det kan, for at gøre en energigenerator til et mere magtfuldt værktøj end FN-pagten.

USA's FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, siger under mødet i Sikkerhedsrådet, at den russiske præsident, Vladimir Putin, bruger vinterens kulde som et våben.

- Han bruger vinteren som et våben til at påføre det ukrainske folk enorme lidelser, siger hun.

- Han vil forsøge at fryse landet til underkastelse, tilføjer hun.

Ruslands FN-ambassadør, Vasilij Nebenzia, svarer igen ved at sige, at det er i strid med Sikkerhedsrådets regler, at Zelenskyj optræder via video.

Samtidig afviser han det, som han kalder 'hensynsløse trusler og ultimatummer' fremsat af Ukraine og landets tilhængere i Vesten.