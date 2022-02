Zuckerberg truer med at lukke Facebook og Instagram

I en rapport til en amerikansk myndighed sår Meta tvivl om, hvorvidt de kan fortsætte med at tilbyde tjenesterne Facebook og Instagram i Europa

Mark Zuckerberg og Meta, firmaet bag Facebook og Instagram, kan umuligt være store tilhængere af EU.

EU's dataregler gør, at Facebook ikke længere må dele data fra deres europæiske brugere med deres amerikanske afdelinger.

'Hvis der ikke bliver lavet en ny ramme for transatlantisk datadeling, (...) vil vi sandsynligvis ikke kunne udbyde flere af vores mest signifikante produkter og services - deriblandt Facebook og Instagram - i Europa,' skriver Meta i en rapport til den amerikansk myndighed Securities and Exchange Commision, hvis primære formål er at håndhæve loven mod markedsmanipulation.

Problemet er nogle år gammelt og er opstået, efter at EU afsagde dom i en sag kendt som Schrems ll-dommen tilbage i 2020.

Hvis Meta gør alvor af truslen, kan det snart være slut med Facebook og Instagram. Foto: Dado Ruvic/Reuters

Kort fortalt fandt EU-domstolen, at europæiske borgeres data ikke var beskyttet godt nok i USA, og derfor skulle dataen lagres i EU og måtte ikke deles med amerikanske afdelinger eller datacentre.

Det er den regel, som de er godt og grundigt trætte af hos Meta.

Siden da har den irske myndighed for datatilsyn undersøgt, hvordan man kan løse problemet. Man forventer en afgørelse i sagen i første halvdel af 2022.

Om det blot er en måde at lægge pres på EU, eller om det er en reel trussel fra Metas side skal være usagt, men det er ikke første gang, at Meta kommer med en skjult trussel om at trække sig fra Europa.

Kort tid efter dommen i 2020 kom Facebook med en lignende udmelding, under en retssag i Irland hvor man tog stilling til, om man skulle stadfæste dommen fra EU-domstolen.

Facebook afviste dog bagefter, at der var tale om en trussel, men nærmere en 'beskrivelse af virkeligheden'.