10.000 sidder i kø for at søge om lønkompensation

Onsdag klokken 12 er der åbnet for, at danske virksomheder kan søge om lønkompensation for hjemsendte medarbejdere under coronakrisen.

Det har skabt et sandt stormløb mod hjemmesiden virksomhedsguiden.dk, der ligger under Erhvervsstyrelsen, hvor man skal søge om pengene.

Onsdag ved 15-tiden sidder omkring 10.000 i kø for at komme ind på hjemmesiden.

Ordningen om lønkompensation er en af de hjælpepakker, som Folketinget har vedtaget for at redde virksomheder og arbejdspladser under coronakrisen.

Den gælder for virksomheder, som er hårdt ramt af situationen omkring coronavirus og står over for at skulle fyre 30 procent af staben eller mere end 50 ansatte.

Aftalen betyder, at virksomheder kan sende ansatte hjem, hvor staten går ind og dækker en del af lønnen.

For fastansatte er det 75 procent op til 23.000 kroner om måneden. For timelønnede er det 90 procent op til 26.000 kroner om måneden.

Hvis de ansatte tjener mere end disse beløb, skal virksomhederne dække resten, og de forpligter sig samtidig til ikke at dele fyresedler ud.

De ansatte bidrager til ordningen ved at afholde fem feriedage i den periode, hvor de går hjemme.

Erhvervsstyrelsen forventer, at omkring 50.000 virksomheder vil bruge ordningen, der løber i perioden 9. marts til 9. juni.

- Med den her kompensationsordning kan tusindvis af lønmodtagere, der ellers ville være blevet fyret, beholde deres job og den løn, de kender, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

- Samtidig giver det virksomhederne mulighed for at beholde medarbejdere, så de hurtigt kan komme på benene igen, når den ekstraordinære situation er i bedring, siger han i en pressemeddelelse.