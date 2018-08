27-årige danskere står bag nyt dansk urmærke: Har solgt til 70 lande

To 27-årige danskere sagde deres lukrative jobs op for at hellige sig iværksætterlivet med urmærket Nordgreen

Hele 70 lande har det nye danske urmærke Nordgreen solgt ure til, siden de to 27-årige iværksættere Vasilij Brandt og Pascar Sivam startede salget op i januar efter en særdeles succesfuld Kickstarter-kampagne.

Fokus var i starten primært på at sælge urene, der er designet af danske Jakob Wagner, i Europa og USA, men pludselig kunne de to venner godt se, at det var et helt andet marked, som i høj grad efterspurgte det danske design.

- Vi havde regnet med mest succes på det danske marked og i Europa og USA. Vi startede med Kickstarter, som jo er amerikansk og langt størstedelen af efterspørgslen kom fra netop USA og Europa. Men vi fandt så ud af lidt senere på året, at efterspørgslen var større i Asien. Vi fik lige pludselig en masse trafik fra Japan, Korea og Kina. Det kom som en overraskelse for os, siger Vasilij Brandt til Ekstra Bladet.

Det betød, at hele forretningen skulle ændres radikalt.

- Vi skulle pludselig have lanceret asiatiske hjemmesider med lokal valuta og lokale betalingsløsninger. Så vi måtte rekruttere lokale folk, for ingen af os taler deres sprog. Og det var alt sammen en kæmpe udfordring, hvorfor vi måtte arbejde dag og nat i et par uger for at få det til at køre, siger han og fortsætter.

- Kun en lille del af vores markedsføringsbudget røg til Asien, så det har været en kombination af det og så vores Kickstarter-eksponering.

Selvom der også er stor aktivitet på det europæiske marked, så er Asien nu dér, hvor salget altså er størst.

Husker du dem fra 'Løvens hule'? Sådan går det dem i dag

Iværksætter-drømmen

De to partnere har kendt hinanden siden 2010, hvor de gik på universitetet. Efterfølgende arbejdede Pascar Sivan hos McKinsey i nogle år, mens Vasilij Brandt var hos The Hut Group. Men trods de lukrative jobs, valgte de at forfølge iværksætter-drømmen.

- Siden universitetet har vi gerne villet lave startup med vores eget projekt. Vi har haft alle mulige forskellige ideer, men det endte med ure, fordi vi begge brændte for netop det område. Sjovt nok er vi to jyder, der altid har haft et drømmeur, som vi så hver især købte for vores første bonusser, siger Pascar Sivam.

- Det var en kombination af passion og forretningsmuligheder. Vi har selvfølgelig kigget på forskellige markeder og analyseret, hvad der giver mening og ikke mening, supplerer Vasilij Brandt.

De to unge iværksættere vil ikke endnu fortælle hvad de omsætter for, men 'et større millionbeløb'. På Kickstarter lykkedes det at sælge for 1,5 millioner kroner på kort tid. Foto: Anne-Sophie Hermans

Håbet er at komme ud på et væksteventyr ligesom eksempelvis svenske Daniel Wellington, der har haft kæmpe succes de seneste år.

- Den her gruppe af ure, der ligger i prissegmentet 1000-2000 kroner, bliver mere og mere populære. Så vi så en mulighed i det, hvis man lavede et dansk design. Normalt er det jo umuligt at få den slags i den prisklasse. Det plejer at koste meget mere, siger Pascar Sivam.

Dansk design

Der er da også flere ligheder med Daniel Wellington, når man umiddelbart ser på de to ur-mærker.

- Første gang folk ser det, er der mange der spørger om det, men i vores verden er det to meget forskellige produkter. Det viser sig tydeligt i forhold til kundegrupper. Vores er over 24-25 år. Kerneværdierne er dansk design, og typisk er man lidt ældre, før man sætter pris på det, siger Pascar.

Bag urene, der produceres i Hong Kong, står designeren Jakob Wagner, som også arbejdet for blandt andre B&O, Hay og Montana.

- Vi henvendte os til en række designere, der kunne være interessante at arbejde med. Så mødtes vi med flere af dem, blandt andet Jakob, og ham havde vi en super fed kemi med fra start af. Den første uge mødtes vi fire gange, hvor vi snakkede ideer og koncepter. Nu er han en integreret del af teamet.

Morten Resens nye liv: Så meget tjener jeg

Lever af opsparing

Livet som iværksætter er ikke overraskende en hård økonomisk omgang for de to unge mænd.

- Vi tjener en lille smule om måneden, men ellers bruger vi af vores opsparinger, som vi har bygget op lige siden gymnasiet. Vi har sparet rub og stub op for at kunne tage et par år uden løn, siger Pascar.

- Det vigtigste er at vækste, så alt hvad vi tjener bliver geninvesteret hver eneste måned i form af løn til ansatte, nye produkter og markedsføring, siger Vasilij Brandt.