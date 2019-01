27-årige Emma forvandlede studiejob til millionvirksomhed

27-årige Emma Novak Christensen har netop solgt store andele af sin millionvirksomhed FamilieTestamente.dk, der rådgiver om og laver testamenter.

Andelen er solgt til det anerkendte advokatfirma for DreistStorgaard. Og Emma Novak Christensen glæder sig til at sparre med sin nye jura-holdspiller.

- Det er godt for vores virksomhed at få nogle af de dygtigste indenfor familie- og arveret med på holdet. Hvis vi på et tidspunkt gerne vil udvide til andre retsområder, hvilket godt kunne blive aktuelt på et tidspunkt, er det godt at have DreistStorgaard som medejere. De arbejder nemlig inden for alle retsområder, siger den 27-årige jurastuderende til Ekstra Bladet.

- Hvilke retsområder kunne det være, I ville udvide til?

- Det er ikke fastlagt. Det kan jeg ikke udtale mig om.

Fra idé til millionvirksomhed

Emma fik idéen til FamilieTestamente.dk sommeren 2016. Hun boede i sin kærestes lejlighed med deres barn og med endnu et barn på vej.

Hun vidste, de burde få lavet sig et testamente, men processen virkede uoverskuelig.

- Så tænkte vi, vi kunne gøre det nemmere selv, fortæller hun om starten på det, der bare skulle være et studiejob, som var nemt at have ved siden af studiet, familielivet og graviditeten.

Artiklen fortsætter under billedet:



Emma Novak Christensen ejer stadig en stor andel af FamilieTestamente.dk, der tilbyder telefonisk rådgivning, så folk ikke behøver at tage tid ud af kalenderen for at holde et møde, hvis de vil rådgivet om testamenter. Foto: Stine Bidstrup

Og det var der mange, der var enige i. Der gik én måned fra idé til første kunde, og siden da har FamilieTestamente.dk hjulpet 11.000 familier, og har ifølge eget udsagn opnået en andel på knap 50 procent af markedet for fremtidsfuldmagter.

- Folk ringede i frokostpausen eller på vej hjem i bilen og fik det hele klaret. Noget, de har talt om i årevis, blev pludselig klaret på en halv times telefonsamtale. Det er en gave, at man har kunnet hjælpe så mange familier med at få tildelt arven, som de ønsker, siger hun.

Fortsætter som normalt

Hvor meget virksomheden, der har en månedlig omsætning på en million kroner, er blevet solgt for, er dog en hemmelighed.

- Det kan jeg ikke udtale mig om. At vi ikke udtaler os om det, er en beslutning, vi har truffet ejerne imellem. Men jeg er meget tilfreds.

Selvom Emma Novak Christensen ikke længere er den eneste, der ejer virksomheden, kommer virksomheden stadig til at køre, som den plejer. Også når det kommer til virksomhedens værdier, lyder det fra Emma Novak Christensen.

- Jeg fortsætter som administrerende direktør. Det eneste forandring, der kommer til at være, er, at vi flytter og bliver en fysisk del af DreistStorgaards kontor.

- Jeg har stadig en mission om, at alle danskere skal sikres med et testamente. Jeg vil fortsætte med at kæmpe for, at danskerne er beskyttet, så vi kan undgå de arvestridigheder, der er.