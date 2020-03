3F og Horesta i ny aftale: Ansatte kan tvinges på ferie

Virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen har nu mulighed for at sende deres medarbejdere hjem på tvungen ferie. Det sker som følge af en ny aftale indgået af 3F, som skal forhindre konkurser og fyringer.

Det erfarede TV 2 torsdag morgen. 3F og Horesta bekræfter oplysningen over for Ritzau.

Udover at kunne tvinge medarbejdere på ferie, kan de også kræve, at medarbejdere skal varetage opgaver, de ikke er ansat til. Lige netop denne branche er hårdt ramt af coronavirussen i form af aflysninger og udeblivelse af fremtidige bookinger.

- Vi står i en meget usædvanlig situation, og vi er nødt til at gribe tingene anderledes an for at kunne bevare så mange jobs i vores erhverv som muligt, siger Katia K. Østergaard, administrerende direktør i brancheorganisationen Horesta til TV 2.

Både 3F og Horesta opfordrer deres medlemmer til at lave lokale aftaler, sådan at branchen ikke oplever massefyringer og konkurser.

Opdateres ...