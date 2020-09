40 procent arbejdede hjemme under nedlukningen i foråret

40 procent arbejdede hjemme regelmæssigt eller nogle gange under coronanedlukningen i foråret.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Der er tale om en stigning fra 28 procent i 2019. Niveauet af hjemmearbejde i år er ikke set højere før.

Hvis man ser på brancher, arbejdede flest hjemme inden for information og kommunikation.

Det dækker blandt andet personer, der arbejder inden for tv og radio samt it-konsulenter.

Derefter kommer branchen finansiering og forsikring. Ud over banker tæller det realkreditselskaber og forsikrings- og pensionsselskaber.

Den laveste andel af hjemmearbejde var i brancherne handel og transport.

- Handel og transport er områder som bilhandel, supermarkeder, transport, hoteller og restauranter, siger Martin Faris Sawaed Nielsen, der er fuldmægtig i Danmarks Statistik.

- Bygge og anlæg er for eksempel bygningsinstallatører og byggeentreprenører. Det er altså områder, hvor det ofte vil være svært at varetage arbejdet hjemmefra, siger Martin Faris Sawaed Nielsen i en kommentar.

Fordelt på landsdele var der flest på hjemmearbejde i Region Hovedstaden. Her arbejdede halvdelen hjemme under nedlukningen. Lavest var andelen i Region Nordjylland med knap hver tredje på hjemmekontoret.

Mange virksomheder har efter nedlukningen i foråret åbnet for, at ansatte kan arbejde mere hjemme fremover.

Hos erhvervsorganisationen Dansk Industri forventer man et øget brug af hjemmearbejde på den anden side af corona.

En nylig undersøgelse viser, at omkring fire ud af ti af de virksomheder, der gjorde brug af øget hjemmearbejde under nedlukningen, også vil gøre det fremover.

- Mange virksomheder er blevet overrasket over, at folk får leveret det, de skal, og ikke spilder så meget tid på møder og får brugt tiden mere effektivt, siger Pernille Erichsen, der er chef for ledelse og virksomhedsudvikling i Dansk Industri.

- Der har førhen været en fordom om, at hjemmearbejde var et personalegode, men nu er arbejdsgiverne begyndt at se, at de kan få noget ud af det, siger hun.

Ifølge Pernille Erichsen er den gyldne middelvej to hjemmearbejdsdage om ugen.

- Ved flere hjemmearbejdsdage begynder vi at se, at vidensdelingen, innovation og det sociale aspekt på arbejdspladsen kan begynde at skride lidt, siger hun.