751.000 amerikanere søger om støtte efter mistet job

751.000 personer i USA søgte om arbejdsløshedsunderstøttelse i sidste uge, viser tal fra arbejdsministeriet i Washington.

Det er et fald i nye ansøgere i forhold til de tidligere uger.

Men mere opmærksomhed får det nyeste tal for væksten i tredje kvartal i USA. Den var på 33,1 procent, oplyser handelsministeriet ifølge AFP.

Det kommer efter et dramatisk fald i andet kvartal på 31,4 procent. Det var foranlediget af det coronaudbrud, der ramte USA i den periode.

Men når det store regnestykke gøres op, ligger tredje kvartal 2,9 procent under tredje kvartal i 2019.

Der skal tages højde for, at man i USA opgør væksttal anderledes end i Danmark, siger Olai Milhøj, der er senioranalytiker i Danske Bank.

- I USA har vi netop fået det første estimat på BNP-udviklingen i tredje kvartal. Amerikansk økonomi voksede med 7,4 procent i 3. kvartal efter et fald på 9 procent i 2. kvartal.

- Man vil nok se overskrifter om, at amerikansk økonomi voksede med 33,1 procent, men man skal huske på, at det tal er annualiseret, påpeger han.

Han mener, at det er for tidligt at juble og minder om, at 11 millioner færre er beskæftiget end i februar, lige før coronasmitten eksploderede.

Chefstrateg i Nykredit Frederik Egholm er sikker på, at præsident Donald Trump vil glæde sig over de nye tal. Men der er stadig faremomenter. Lige nu spreder smitten med covid-19 sig, og her har Trump ikke bidraget ved i tilstrækkeligt omfang at støtte økonomien, lyder vurderingen.

- Trods fremgangen i 3. kvartal, så er USA dog stadig et stykke under BNP-niveauet ved årets indgang – faktisk 3,5 procent under. Det betyder, at økonomien stadig er i dyb recession, konstaterer Frederik Engholm.