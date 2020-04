841 danskere meldte sig ledige fredag

Fredag meldte 841 personer sig ledige.

Det viser de seneste tal fra Beskæftigelsesministeriet.

- Antallet af nyledige er lavere end i sidste uge og har i en periode ligget nogenlunde stabilt.

- Men det er fortsat højere end normalt, og med 45.000 flere ledige siden krisen ramte har vi brug for, at alle hjælper til med at få ledige tilbage i job, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en skriftlig kommentar.

