870.000 søger om understøttelse i USA

I sidste uge søgte 870.000 om understøttelse i USA, viser tal fra den amerikanske regering ifølge Wall Street Journal. Det var flere end ventet.

De seneste uger har antallet af nye tilmeldte, der søger arbejdsløshedsunderstøttelse, ligget i samme leje.

Det er et udtryk for, at USA kun langsomt er ved at vende den negative udvikling, som coronapandemien satte gang i fra februar og marts i år.

- Selv om niveauet kan være svært at tolke på som følge af mulige dataproblemer, så er der ingen tvivl om, at der fortsat er mange ledige amerikanere i øjeblikket, uanset hvilken statistik man ser på, siger senioranalytiker i Danske Bank Mikael Olai Milhøj.

- Jo længere tid der går, inden økonomien kan normalisere sig, jo større er sandsynligheden for, at midlertidige afskedigelser bliver permanente, og at virksomheder må bukke under, vurderer han.

Også i Dansk Erhverv bliver den seneste uges tal modtaget med bekymret mine.

- På trods af at stigningen i antallet af nye ansøgere var i den lille ende, giver stigningen mig panderynker, siger seniorøkonom Kristian Skriver i en meddelelse.

- Det er fra min stol bekymrende, at vi ser tilbagegang på det amerikanske jobmarked på nuværende tidspunkt, hvor vi er et halvt år inde i viruskrisen.

Dansk Industri påpeger, at det er dårligt nyt for dansk økonomi, at krisen fortsat ikke har sluppet sit tag i det amerikanske arbejdsmarked.

- USA er Danmarks største eksportmarked og verdens største økonomi. Derfor håber vi, at der kommer mere damp på kedlerne. Det vil sætte fart på genrejsningen oven på coronakrisen, siger cheføkonom Allan Sørensen fra DI.

USA har overgået Tyskland som det land i verden, der køber flest danske varer og tjenester.

Over det seneste år har USA købt for 161 milliarder kroner fra Danmark, oplyser DI.