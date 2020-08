90 meters højhus: Beton normalt brugt til parcelhuse fundet i fundament

Bach Gruppen: Vi er rystede

Ekstra Bladet havde anmodet om et interview og fremsendt spørgsmål til direktør for Bach Gruppen Lene Christensen vedrørende de foreløbige prøveresultater fra fundamentet.

Disse har hun ikke svaret på, men i stedet udsendte selskabet fredag eftermiddag en pressemeddelelse. Heri fremgår det, at Bach Gruppen mener, at der er stærke indikationer på, at det er blevet snydt af sit datterselskab BG Beton.

Derfor starter de nu en undersøgelse.

'Den interne undersøgelse og efterforskning kommer på baggrund af foreløbige prøveresultater fra Teknologisk Institut, som stærkt indikerer, at personer i datterselskabet BG Beton har forfalsket eller afgivet ukorrekte fakturaer, følgesedler og bestillingssedler i forbindelse med leverancer af beton til byggeriet i 2018,' lyder det i pressemeddelelsen.

'Vi er rystede over, at en leverandør angiveligt systematisk har ført os bag lyset, og derfor har vi valgt at iværksætte en omfattende, intern undersøgelse og engageret eksterne, professionelle efterforskere samt vores rådgivende ingeniører, for at få dem til at undersøge sagen til bunds.

'Hver en sten i den her sag skal vendes, og de ansvarlige skal stilles til ansvar', udtaler Finn Bach, grundlægger af Bach Gruppen, i pressemeddelelsen.

Efterforskere

Bach Gruppen ejer mindst 50 procent af BG Beton, mens resten af ejerskabet er fordelt på fem personer. Forløbet har rystet stifteren af Viborgselskabet Finn Bach.

'Vi er rystede over, at en leverandør angiveligt systematisk har ført os bag lyset, og derfor har vi valgt at iværksætte en omfattende, intern undersøgelse og engageret eksterne, professionelle efterforskere samt vores rådgivende ingeniører, for at få dem til at undersøge sagen til bunds.

'Hver en sten i den her sag skal vendes, og de ansvarlige skal stilles til ansvar', udtaler Finn Bach i pressemeddelelsen.

Ifølge entreprenøren, er der intet, der på nuværende tidspunkt tyder på, at fundamentet udgør en sikkerhedsrisiko for bygning.