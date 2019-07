Årelang strid afgjort: Skat kræver millioner af tobaksenke

Skat har i årevis jagtet den stenrige tobaksenke Tineke Færch og hendes selskab SF-Gruppen i en sag om køb af lukuslejligheder til hendes voksne søn, Erik Stener Færch. Det afslørede Ekstra Bladet i 2017.

Skat mistænkte et lån på 15,7 millioner kroner til en hollandsk fond som forsøg på at slippe for at betale skat.

Skat har omsider afgjort sagen, fremgår det af det seneste regnskab: Der skulle have været betalt skat. Erik Stener Færch, som er uenig i afgørelsen, oplyser, at det drejer sig om udbytteskat på 42 procent.

Tineke Færch er styrtende rig og har over for Ekstra Bladet givet udtryk for, at en del mennesker er interesseret i indholdet af hendes pengetank. Foto: Tariq Mikkel Khan

Erik Stener Færchs mors selskab er reelt en pengetank med godt 300 millioner kroner. De stammer blandet andet fra hendes afdøde mand, Stener Færch, som blev rig på aktier fra det hedengangne Skandinavisk Tobakskompagni.

Udover millionerne efterlod tobaksproducenten sig en ulmende familiefejde, som i mere end et årti er blusset op adskillige gange.

Datteren, Merethe Færch, er fru Færch ikke på talefod med. Og i maj fik sønnen, Erik Stener Færch, endnu engang sparket som administrerende direktør i mors selskab.

Tobaksarving taler ud: - Væddeløbet efter millionerne

Det fik ham til at voldsomt ud efter efter mors nye rådgiver, som ifølge tobaksarvingen ikke er andet end en ’sørøver’ og et ’langt skideskur’.

Du kan blive klogere på persongalleriet i den nordsjællandske del af Færch-foretagendet i grafikken nederst i artiklen...

Millionlånet til fonden har i årevis skabt ballade i regnskaberne i SF-Gruppen. Siden 2012 har ikke én uafhængig revisor kunnet blåstemple regnskabet uden forbehold.

Kræver millioner af ekskone

Fonden er stiftet af Erik Stener Færchs kone, Petronella Adriana Maria Bos, som han sidenhen har smidt på porten. Det har dog langtfra fået skattesagen eller revisors forbehold til at forsvinde.

Tobaksenken vil dog ikke finde sig i Skats afgørelse, som er påklaget til Skatteankestyrelsen. Samtidig går man efter fonden og dermed Petronella Adriana Maria Bos, som på papiret stadig er Erik Stener Færchs ægtefælle og i øvrigt Tineke Færchs niece.

Petronella Adriana Maria Bos er stadig gift med Erik Stener Færch. Ifølge Færch nægter den hollandske kvinde ham skilsmisse. Privatfoto

Selskabet har ifølge regnskabet hyret advokater til at inkassere det tocifrede udlånte millionbeløb, som i dag er løbet op i knap 18 millioner kroner.

Erik Stener Færch, der i maj endnu engang fik sparket som administrerende direktør i mors selskab, bekræfter, at Skats afgørelse er blevet anket, og dommen er ifølge ham afsagt på et ’fuldstændig fejlagtigt grundlag’.

Skatten er nu betalt, siger han.

Tineke Færch og sønnen, Erik Stener Færch, har trods de forretningsmæssige skærmydsler ifølge sønnike stadig et nært og godt forhold. Foto: Mikkel Møller Jørgensen/Scanpix

Mor er tavs

– Det er et krav, og når Skat kommer med sådan en kendelse, så skal man betale, og så kan du gå i landsskatteretten og forsøge at få pengene tilbage, siger Færch, som afviser, at der var tale om skjult udbytte, men om et regulært lån til fonden.

Han tilføjer, at Skat ikke har fundet anledning til at give selskabet en bøde.

Ekstra Bladet har gentagne gange og ad forskellige kanaler forgæves forsøgt at komme i kontakt med Petronella Adriana Maria Bos.

Tineke Færch afviser at udtale sig.

Søns lejligheder skaffede mor skattesag

Lejlighederne, som skulle huse Erik Stener Færch og en af hans ekskoner og deres fælles barn, ligger i denne imponerende bygning i Lissabon. Privatfoto

I slutningen af 2011 besluttede Tineke Færch at forære sin søn to lejligheder i Lissabon. Pris: 15,7 millioner kroner. Sønnen skulle bo i den ene lejlighed, hans ekskone nummer to, Natalia, i den anden.

Erik Stener Færch nøjedes dog ikke med at tage imod gaven, men forklarede hende også, at pengene til lejlighedskøbet var blevet stjålet fra hans bankkonto i den portugisiske bank Millenium BCP – af ekskonen Natalia.

Tineke Færch indvilligede i at give sønnen de 15,7 millioner kroner en gang til – trods talrige advarsler fra hendes rådgivere.

En hollandsk fond, som er stiftet i Erik Stener Færch og senere i hustruen Petronellas navn, hende, som han nu vil gøre til eks – erhvervede herefter lejlighederne for samme beløb. Fonden hedder Tinie Bos-Poelmann Stichting.

Tineke Færch har selv for godt to år siden under en landsretssag fortalt om det påståede banktyveri og dobbeltbetalingen, som resulterede i, at prisen på gaven fra mor til søn løb op i godt 30 millioner kroner.

Se også: Tobaksenke i retten: Min svigerdatter stjal 15 millioner

Udover indhugget i formuen gav lejlighedskøbene velhaversken den foreløbigt afsluttede skattesag på halsen.

Millenium BCP, som efter eget udsagn er Portugals største bank, har afvist at kommentere det påståede tyveri over for Ekstra Bladet, men har understreget, at banken nøje ville have undersøgt, hvis to millioner euro pludselig forsvandt.

Sådan betalte tobaksenkes pengetank for lejligheder 26. november 2012 overfører SF-Gruppen først 300.000 euro og derpå 650.000 euro til en konto i Millenium Bank. Det resterende beløb kommer små fem måneder senere, 24. april 2013. Her overføres først 1.071.000 euro og derpå 100.000 euro fra SF-Gruppen ApS til Erik Færchs portugisiske advokat. Både udbetalingerne fra 2012 og 2013 har fået revisorer til at lave anmærkninger i SF-Gruppens regnskaber. Revisorerne påpeger, at de såkaldte lån til den hollandske fond i Skats øjne er mistænkelige, og at myndighederne efterlyser dokumentation. Erik Stener Færch har tidligere udtalt, at han har givet revisorerne en ‘kraftig reprimande’ for anmærkningerne. Vis mere Luk

Tobaksarving: Besynderlig fejl på dommerkontoret

Erik Stener Færch har i årevis nægtet at udtale sig til Ekstra Bladet om sin mors formueforhold og pengetank, men ved et retsmøde for nylig stod munden ikke stille på den 54-årige tobaksarving. Foto: Ekstra Bladet

Erik Stener Færch har i årevis nægtet at give Ekstra Bladet en forklaring på balladen med fonden, som har givet hans mor en skattesag på halsen. Han har én gang totalt afvist at have noget med sagen at gøre.

Se også: Efter trekantsdrama: Slut mellem Zobel og tobaksarving

I dag siger han dog om skattesagen, hvor lånet til fonden er omdrejningspunkt, at den skyldes hans kommende ekskone og Michael Teschl. Teschl er kendt som vinder af Dansk Melodi Grand Prix i 1999 og var efterfølgende i en række år Tineke Færchs rådgiver.

– Min eks holdt op med at samarbejde i foråret 2018. For det, vi havde arbejdet på i årevis, var rent faktisk at få korrigeret de dokumenter, sådan så de rent faktisk afspejlede, hvor mange penge, der egentlig var blevet betalt. Det er ikke et spørgsmål, om pengene var væk.

Se også: Tobaksarving fik smidt dommer på porten

– De var blevet betalt. Men de var blevet betalt i to omgange, således at hele beløbet skulle have været med. Og så sker der en eller anden besynderlig fejl på dommerkontoret hos notaren, således at den første halve million, der var blevet betalt for ejendommene aldrig kommer med. Og lige pludselig holder hun så op med at samarbejde i foråret 2018.

Tidligere rådgiver: Typisk Erik Færch

Michael Teschl ernærer sig i dag som forfatter, dokumentarist og journalist. Efter en karriere som popsanger var han i en årrække rådgiver for Tineke Færch. Det afsluttede arbejdsforhold kræver stadig jævnligt fremmøde ved de danske domstole. Foto: Linda Johansen

– Den eneste person der bærer ansvaret for den årelange ballade i SF-Gruppen, er Erik Færch. Det ved enhver, der har indblik i forholdene. Det er alene på grund af hans dispositioner, at Tineke Færch og hendes virksomhed gang på gang er havnet i problemer med Skat.

Det fastslår Tineke Færchs tidligere rådgiver Michael Teschl over for Ekstra Bladet.

– Og hver gang har hans reaktion været, at rette skytset mod enten sine ekskoner eller mod SF-Gruppens rådgivere, revisorer og advokater - alle dem som hans mor har anmodet om hjælp til at rydde op i det kaos han efterlader, fortsætter Teschl.

Tobaksenke dømt for injurier mod Grand Prix-sanger

Han har også bemærket, at Erik Stener Færch er ude efter sin mors nye rådgiver:

– Nu er det så Lars Kastbergs tur til at stå for skud. Det er sørgeligt, men typisk Erik Færch. Jeg kender Lars Kastberg fra de år, jeg arbejdede for Færch-familien, og kender ham udelukkende som en loyal, dygtig og gennemgående ordentlig person.

Lars Kastberg har meddelt Ekstra Bladet, at han ikke ønsker at udtale sig.

Skatteadvokat: Festligheder af forskellig karakter

Ekstra Bladet 22. januar 2017.

Skatteadvokat Torben Bagge, som gentagne gange har påpeget alvorlige problemer i SF-Gruppens regnskaber for Ekstra Bladet, bemærker:

– Det lyder som om, der foregår festligheder af forskellig karakter i det selskab. Det virker ikke, som om der er helt styr på tingene.

Se også: Testamente afslører: Tobaksenke med 'sorte' tjenestefolk

Revisoren har i det seneste regnskab bemærket, at han ikke kan vurdere, ’om ledelsen kan ifalde ansvar’ for skatteballaden og tager atter forbehold:

’Vi har ikke kunnet opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for tilstedeværelse og værdiansættelse af tilgodehavende hos den udenlandske fond på 17.892 tkr’.